Röszkénél nincs semmi újdonság

Egyetlen riportban nehéz bemutatni, mi zajlik a „bűnös” 175 kilométeres déli határszakaszon. Ott, ahol a helyi adatok szerint naponta átlagosan 400-600 menekült érkezik az országba. És mire a statisztika a fővárosba ér, akár a kétezret is elérheti a számuk. A déli határ mentén élőkből még nem veszett ki a segítőkészség. A menekültkérdés számukra nem újdonság? az egykori jugoszláv háború óta jönnek – eltérő intenzitású hullámokban – az idegenek.