Drágán is fogynak a szilveszteri szállások

Szép számban akadnak olyan szálláshelyek Magyarországon, amelyek már most telt házzal várják a szilvesztert. Leginkább az extra programokat és esetleg ismert embereket is felvonultató csomagajánlatok népszerűek a magyarok körében a Szallas.hu friss adatai szerint. Az ünnepek idején is gyakran választjuk a fürdővárosokat kikapcsolódás céljából, a szilveszteri szállásra pedig átlagosan 15 ezer forintot költünk fejenként.