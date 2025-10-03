Hetvenéves korában elhunyt Dobor Dezső sportújságíró, sporttörténész.
Hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Bodor Ferenc sportújságíró - tudatta a család pénteken az MTI-vel.
Csütörtökön tárgyalja a Paksi Járásbíróság Csertői Aurél, a Paksi FC vezetőedzőjének tavaly őszi ügyét, amikor is nekirontott a Tolnai Népújság sportújságírójának, Rónai Gábornak.
Nyolcvanegyedik életévében Kölnben elhunyt Lázár István sportújságíró, aki a magyar sajtóban Stefan Lazar néven vált ismertté. Hétfőn érte a halál - tájékoztatta kedden az MTI-t az újságíró barátja és kollégája, Záboji András.