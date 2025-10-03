Meghalt Stefan Lazar

Nyolcvanegyedik életévében Kölnben elhunyt Lázár István sportújságíró, aki a magyar sajtóban Stefan Lazar néven vált ismertté. Hétfőn érte a halál - tájékoztatta kedden az MTI-t az újságíró barátja és kollégája, Záboji András.