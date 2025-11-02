Már javában készülök a kezelés utáni életre (lassan egy szűk hónap telt el az utolsó sugarazás óta), és ennek egyik állomása lesz, hogy tánciskolába fogunk járni.
800-nál több nemlétező diák után vett fel 61 milliós állami támogatást egy tánciskolát alapító házaspár – luxusterepjárókra költötték a pénzt. 16 pedagógus segített nekik, az ügyészség őket is felelősségre vonja, tudósít az MTI.
Visszaéltek az állami támogatás lehetőségével egy tánciskola vezetői Miskolcon, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói ezer embert hallgattak ki az ügyben - közölte a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense hétfőn.
Húsz fő ellen emelt vádat az ügyészség annak a tánciskolát működtető alapítványnak a vezetői és munkatársai közül, amely több mint 135 millió forintos állami támogatást csalt ki jogtalanul 2005 és 2008 között Egerben - jelentette a HavariaPress.