Százmilliós támogatást csalt ki egy tánciskola

Húsz fő ellen emelt vádat az ügyészség annak a tánciskolát működtető alapítványnak a vezetői és munkatársai közül, amely több mint 135 millió forintos állami támogatást csalt ki jogtalanul 2005 és 2008 között Egerben - jelentette a HavariaPress.