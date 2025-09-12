Felhők csúfíthatják a tavaszias időt

Csütörtökön több lesz a felhő fölöttünk, emellett azonban hazánk nagy részén több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A nyugati-délnyugati szél csak helyenként élénkülhet meg. Hajnalra hazánk nagy részén -2 és -7, északkeleten helyenként -8, -10 fok köré csökken a hőmérséklet, míg napközben 6-9 fok várható - írja az idokep.hu előrejelzésében.