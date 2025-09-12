A meteorológiai szolgálatok némi eltéréssel, de hasonló időt jósolnak, és lesz, ahol a vasárnapig kitartó tavaszias idő órák alatt télbe fordulhat, a jövő hét elején pedig napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.
Ezekben a napokban nem csak Magyarországon, hanem néhány kivétellel szinte egész Európában is jóval átlag felett 12-17 fok között alakul a hőmérséklet.
Csütörtökön több lesz a felhő fölöttünk, emellett azonban hazánk nagy részén több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A nyugati-délnyugati szél csak helyenként élénkülhet meg. Hajnalra hazánk nagy részén -2 és -7, északkeleten helyenként -8, -10 fok köré csökken a hőmérséklet, míg napközben 6-9 fok várható - írja az idokep.hu előrejelzésében.