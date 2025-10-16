A helyi alpolgármester pedig úgy tudja, a munkások verbálisan inzultálják a környékbeli nőket.
Az intézmény jelenlegi vezetője azért nem megy nagyon messze: ő lesz az egyetemet fenntartó alapítvány elnöke.
Állítólag sokszor hajnalban is munka zajára ébrednek a helyiek.
Földmunkák közben túrták ki a mázsás orosz bombát, a rendőrség kiürítette az egyetemi épületeket.
12-en indultak a gyorsított eljárásban lefolytatott közbeszerzésen, 8 pályázat érvénytelen lett. A nyertes Matolcsy György MNB-elnök fiának vállalkozása.
Nyolcvanéves korában elhunyt Istvánfi Csaba, a Testnevelési Egyetem (TF) korábbi rektora.
Az első ütemmel elkezdődött a Testnevelési Egyetem (TE) várhatóan 2022-ig tartó rekonstrukciója. Az összesen 40 milliárd forintos fejlesztés első ütemében – melynek nettó értéke 11.9 milliárd forint – felújítják, illetve befejezik az eredetileg az Országos Egészségügyi Intézet (OSEI), közismert nevén Sportkórház számára épült, ám be nem fejezett Alkotás úti épületet, amely a 2018. áprilisi átadása után a TE főépületeként funkcionál majd.
Nem gyújtogatás miatt gyulladt ki a Testnevelési Egyetem (TE) sportcsarnoka tavaly októberben, a tűz a fűtési-vezérlő szekrényben keletkezett - közölte az egyetem. A Testnevelési Egyetem a tűzvizsgálati jelentés birtokában közleményben tudatta: a tűzvizsgálatot végző Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy a tűz "villamos áram gyújtóhatása következtében" keletkezett. A rendelkezésre álló adatok alapján minden egyéb más keletkezési ok kizárható.
Új sportkomplexum épülhet fel a Testnevelési Egyetem (TE) december elején leégett sportcsarnoka helyén, illetve a teljes kampuszt felújítják és egybefüggő területté bővítik a Csörsz utca és az Alkotás utca mellett - írta a HVG.
Még a fideszes szavazók is aláírásokkal tiltakoznak az ellen, hogy a Testnevelési Egyetem sportlétesítményeinek „terjeszkedése” miatt elveszik a budapesti Csörsz utca–Avar utca sarkán álló park majdnem harmadát. Már több mint kétszázan írták alá az íveket, és azt kérik - mint a Normafa ügyében - itt is találjanak mindenki számára megfelelő megoldást.
A kormány által is támogatott kampuszfejlesztési tervek szerint a Csörsz utcai nyitott atlétikapálya részben belelógna a közparkba, amit azzal kompenzálnak majd, hogy a park zöldfelületeit jelentősen megújítják, valamint a mostani Testnevelési Egyetemnek és a Sportkórháznak helyet adó részen parkos, ligetes kialakítással növelik a zöldterület arányát - tudta meg a Magyar Idők a Hegyvidék önkormányzatától.
2018 szeptemberére több mint százezer négyzetméteres területen épülhet meg a Testnevelési Egyetem (TE) új kampusza - ismertette Szabó Tünde. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős államtitkára közölte, az új kampuszt a TE jelenlegi területén, az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) felszabaduló épületeivel kiegészülve és a Csörsz utcai sporttelepen alakítják ki. A teljes beruházás az előzetes kalkulációk szerint mintegy 30 milliárd forintba kerül majd.
Novemberig kell elkészülnie a Testnevelési Egyetem megújításáról szóló új terveknek, amelyeket az októberi tűzeset miatt kell átdolgozni. A költségek egy részét az egyetem saját kasszából fizetné. A tűz okát még nem tudni, az viszont egyre biztosabbnak látszik, nem szándékos gyújtogatás történt.
Az előzetes vizsgálatok alapján nagy valószínűséggel kizárható az idegenkezűség a Testnevelési Egyetemen keletkezett tűz esetében - közölte az intézmény rektori hivatalának vezetője.
A SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság saját vagyonából egymillió forint azonnali és rendkívüli segélyt ajánlott fel a Testnevelési Egyetemnek a csütörtök hajnalban leégett atlétikai csarnok újjáépítéséhez, valamint a szakmai munka folytatásához.
A cél, hogy mielőbb induljon újra az oktatás a Testnevelési Egyetemen - jelentette ki rendkívüli sajtótájékoztatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Mocsai Lajos, az intézmény rektora jelezte, hogy a napokban kiderül, mi okozta a pusztítást.
Csütörtökön rektori szünet van a Testnevelési Egyetemen az atlétikai csarnok leégése miatt, pénteken folytatódik az oktatás - mondta Mocsai Lajos, az intézmény rektora a köztévén közvetített rendkívüli sajtótájékoztatón csütörtökön.
Kigyulladt a Testnevelési Egyetem atlétikai csarnoka Budapesten az Alkotás utcában csütörtök hajnalban - közölte a rendőrség a honlapján. Reggelre körülhatárolták a tüzet, de az épület egyik fala mintegy tíz métert hosszan kidőlt, a tető pedig beomlott, így az épület gyakorlatilag használhatatlanná vált. A tűz oltása délután 2 órakor fejeződött be. Mocsai Lajos, az intézmény rektora elmondta, hogy pénteken folytatódik az oktatás az intézményben, és a napokban kiderül, mi okozta a tüzet.
Továbbra is fenntartja a véleményét Mocsai Lajos, miszerint a múlt vasárnap véget ért Európa-bajnokságon elért 6. helyével megerősítette pozícióit a magyar női kézilabda válogatott. A Testnevelési Egyetem rektora úgy véli, a fiatal csapatunk – melyből nagyon hiányzott Görbicz Anita – még nem mindegyik meccsen bírta el a rá nehezedő nyomást a végjátékban. A nyugat-európai pénztárcákhoz mért jegyáraknak ő sem örült, szerinte a nemzetközi szövetségnek jobban figyelembe kellene vennie a helyi anyagi viszonyokat.
Elismerte Mocsai Lajos, hogy pályázik az önállósuló Testnevelési Egyetem rektori posztjára. A férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya - aki 1978 óta tanít az egyetemen és elődintézményeiben - a Népszabadságnak azt mondta, nem beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel és Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterével szándékairól. A napilap azon felvetésére, hogy rektori tervei ellenére nincsen tudományos fokozata, úgy reagált: 2002-ben megkapta az Európai Kézilabda-szövetség életműdíját, de "a vezetői kvalitásai valakinek nem a PhD-fokozattal dőlnek el".
Önállóvá válik a Testnevelési Egyetem szeptembertől, állami fenntartásba kerül a Pető Intézet és bevezetik a kancellári rendszert a felsőoktatási intézményekben - többek között ezt tartalmazza az oktatási törvények módosítása, amelyet pénteken fogadott el az Országgyűlés.