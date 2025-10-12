Az orális szex is okozhat torokrákot

Összesítve a szájüreg, a garat és a gége rosszindulatú daganatos megbetegedéseit Magyarország a világ élmezőnyében, Európában pedig első helyen áll. Évente csaknem 6000 ember betegszik meg emiatt, négyszer több férfi, mint nő – erre hívja fel a figyelmet dr. Tamás László, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója.