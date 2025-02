Háromfrontos csata a vízben

A magyar vízilabda mindig is világhírű volt. Rendületlenül szállítja a hazai sportág az eredményeket, mind klub-, mind válogatott szinten. A sikerhez vezető út azonban meglehetősen rögös, tudja ezt Tóth Márton is, aki mindent megtesz azért, hogy részt vehessen első világbajnokságán, és ugyanúgy érmet szerezzen, mint a hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A Szolnok centerével beszélgettünk, aki nemcsak a vízben, hanem a konyhában is lubickol.