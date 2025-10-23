A Budapest Airport a konkrét okokról nem adott tájékoztatást, de közölték, a repülőtér jelenleg fennakadás nélkül üzemel, járatkésés vagy törlés nincs.
Ukrajna egyre sűrűbb csapásokat mér Oroszország olajiparára, amelynek bevételei tartják működésben a háború gépezetét. Moszkva válaszul maga is fokozta az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásait.
Az okok egyelőre nem ismertek, de az előző hónapban csőszakasz-csere volt a Dunai Finomítóból a Liszt Ferenc repülőtérre vezető, 40 kilométer hosszú, óránként 110 köbméter kapacitású kerozinvezeték egy szakaszán.
A Kreml elleni szankciók hatékonyságát mutatja, hogy több benzinkút előtt keletkeztek hatalmas sorok.
A gazdaságfejlesztési miniszter szerint márciustól idáig több mint 17 milliárdból biztosította a kormány a folyamatos ellátást.