Dolce vita: ha ismerjük Olaszországot, szeretni fogjuk a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítását is, amely a XIX. századtól napjainkig – Ligeti Antaltól és idősebb Markó Károlytól Csontváryn és Vaszaryn át Kondor Attiláig – mutatja meg, hogy Itália mindannyiunké lehet.
Csontváry, Rippl-Rónai, Vaszary és Gulácsy olykor több száz milliót érő festményeit egyszeri halandó ritkán veheti kézbe, még kisebb eséllyel szerelheti szét. Képkeretezők között sincs sok, akinek lehetősége nyílik rá. A debreceni Péter Gábor és fia, Richárd értékes műtárgyak keretezésével foglalkozik. Több évtizedes tapasztalattal bírnak az aranyozásban, amihez 23 karátos valódi aranyat, fehéraranyat vagy ezüstöt használnak. Saját képkereteket terveznek XVIII.-XX. századi minták alapján, képzőművészek és restaurátorok dolgoznak a kezük alá. Műhelytitkokba engedtek betekintést.
Vaszary János egy szekrényben talált, eddig még sosem kiállított 24 festményét mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása, amelyen korábban lappangó alkotásokkal, valamint banki gyűjtemények képeivel is találkozhatunk.
Több évtized után derült ki, hogy Vaszary János elveszettnek hitt, Halászat a Balatonon című képe mindvégig az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének falán lógott Tihanyban. A festmény után nyomozva Virág Judit egy másik megsemmisültnek hitt Vaszary-képről szóló információkra is rábukkant.
A Virág Judit Galéria az egyik legnépszerűbb magyar művész, Vaszary János festményeiből rendezett nagyszabású kiállítást. A reprezentatív tárlaton közel 140 magyar és külföldi magángyűjteményből származó olajfestmény látható, melyek között számos olyan mű is van, amelyet a közönség még soha nem tekinthetett meg. A kiállításra külön kiadványokkal, programokkal, tárlatvezetésekkel is készült a galéria. A tárlat ingyenesen megtekinthető április 25-ig.