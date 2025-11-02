„Sokan érzik, mondják, hogy hát nem túl jól mennek a dolgok az országban, aztán leülnek otthon a karosszékbe, és másokra várnak”

Állandó karikaturistánk, Weisz Béla rajzaiból nyílt kiállítás a budaörsi Zichy Majorban. Alkotónkkal a közélet polarizáltságáról, kettős mércéről, társadalmi és kollegiális szolidaritásról, mentális egészségmegőrzésről is beszélgettünk az egyre durvuló közélet tükrében. Miközben a kiállításon interaktív programként közpénzt dobálhattunk egy papírjachtokkal teli medencébe (hisz ezt tesszük valójában, minden egyes nap), végignézhettük „az elmútnyócév” jelentősebb közéleti eseményeit kifejező és humoros, néha szarkasztikus rajzokba sűrítve. Azt mondja, Én a rajzolással picit magát is nyugtatja: ő így nem marad csendben.