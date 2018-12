Megismételt referendum Nagy-Britanniában?

Theresa May munkatársai többféle forgatókönyven dolgoznak, hogy elkerüljék az EU-ból való rendezetlen kilépést.

Akárhogy is próbálta a körülményekhez képest szépnek lefesteni a helyzetet Theresa May a brüsszeli miniszterelnöki csúcsértekezlet után, a szigetországban az a benyomás alakult ki, hogy Európa ugyanúgy nem nyújtott segítséget a kormányfőnek a Brexit-megállapodás westminsteri parlamenti jóváhagyásához, mint ahogy elődje, David Cameron sem kapta meg azokat az engedményeket, melyek megakadályozhatták volna a népszavazáson a távozás-pártiak győzelmét. A Brüsszelben elszenvedett megaláztatás után még biztosabbá vált, hogy May asszony nem tudja elfogadtatni a parlamenttel az Unióval tető alá hozott Brexit-megállapodást. Az “érdeminek” nevezett szavazást az alsóház korábbi döntése alapján nem lehet elkerülni, és a kormányfő ígéretet is tett arra, hogy az utolsó pillanatban elhalasztott voksra legkésőbb 2019. január 21. előtt sor kerül. Jelenlegi ismeretek szerint a legkorábbi reális dátum a január 14-gyel kezdődő hét. Theresa May-hez lojális miniszterek a hétvégén alternatív megoldásokban gondolkoztak, megakadályozandó, hogy jövő év március 29-én helyi idő szerint este 11 órakor megállapodás nélkül zuhanjon ki a szigetország az EU-ból. Kevesen gondolják, hogy a kormányba frissen visszakerült Amber Rudd nem kérte ki May jóváhagyását a The Daily Mail szombati számában megjelent javaslatához. A munka- és nyugdíjügyi miniszter úgy látja, “koalíció” létrehozásával lehet elkerülni, hogy a brüsszeli megegyezés összeomoljon. Rudd, ha egyelőre homályosan is, olyan B-tervet keres, amelyet a 650 parlamenti képviselő többsége elfogadhatónak tartana. Mint “kifejtette”, lehet, hogy “árulással fogják vádolni”, de a May által elért megegyezés „halott”. „Valami másban kell gondolkozni. Olyasmiben, ami a való világban állandóan előfordul, a brit politikai kultúrában viszont idegennek számít. Szövetségeseket kell keresni és megpróbálni kiegyezésre jutni” – fejtette ki. Jeremy Hunt külügyminiszter ismételten felhívta az Európai Unió figyelmét arra, értse meg végre, Westminster nem fogja megszavazni, hogy az Egyesült Királyság tartósan megrekedjen a vámunióban. A honatyák tudni akarják, mikor fejeződik be a “backstop”, vagy hol van a kijárati ajtó kulcsa. A The Times szerint öt befolyásos kabinetminiszter arra szeretné rábírni a kormányfőt, hogy az összes létező Brexit-változatról szavazzanak a képviselők, azaz a brüsszeli deal-ről, a norvég, illetve kanadai típusú együttműködésről és a no-deal-ről. Majd miután egyértelművé válik, hogy egyik lehetőség sem kap többséget és az alsóházban patthelyzet alakul ki, a kormányfő bedobná az egyre többek által támogatott második népszavazás ötletét. A The Sunday Times szerint az “összeesküvés” már előbbre tart. A lap tudomására jutott, hogy Theresa May két legszorosabb munkatársa, David Lidington, de facto miniszterelnök-helyettes és Gavin Barwell kabinetfőnök titokban már az új referendumot készíti elő, miután abban látják az egyetlen előrevezető utat. Ugyanakkor a Downing Street 10. lakója a nyilvánosság előtt leteremtette Tony Blairt, aki Brüsszelben ugyancsak a népszavazás megismétlése mellett korteskedett. May a “korábban Blair által is betöltött hivatali tisztség elleni inzultusnak” nevezte a tárgyalások ilyetén aláásását. Egészen új helyzet alakul ki Westminsterben akkor, ha az ellenzéki Munkáspárt elszánja magát, hogy saját bizalmatlansági indítványával próbálja meg kipiszkálni a hivatalából Theresa May-t, annak meghiúsulása esetén pedig maga is teljes mellszélességgel áll ki a referendum megismétlése mellett.