Még hidegebb időt hoz a kedd, sűrű köd miatt figyelmeztetnek

Kedden az ország nagyobb részén változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de helyenként tartósan megmaradhat a köd. Késő délutántól a ködös területek nagysága fokozatosan növekedni fog, és az északi szél keleten, északkeleten helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -8 fok között várható, de a derült, szélvédett helyeken -10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire -1 és +5 fok között valószínű, de a tartósan borult, ködös vidékeken ennél hidegebb is lehet. A tartós, sűrű köd veszélye miatt a fővárosra és Pest, Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adtak ki figyelmeztetést.

Szerdán éjszaka egyre többfelé képződik (zúzmarás) köd és alacsonyszintű rétegfelhőzet, amelynek nagy része napközben is tartósabban megmaradhat. A ködös tájakon hószállingózás, esetleg ónos szitálás is előfordulhat, a Dunántúlon pedig helyenként megélénkül a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -9 fok között alakul, néhol azonban ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően -2 és +2 fok között valószínű, de a tartósan ködös tájakon helyenként csupán -3, -4 fok várható.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég. Párás, főként északkeleten tartósan ködös területek is előfordulhatnak. Szórványosan valószínű csapadék: északkeleten hó, nyugaton és délen eső, ónos eső, másutt vegyes halmazállapotú csapadék várható. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és -3 fok között alakul.

Pénteken is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben a Dunántúlon és a Dél-Alföldön átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet. Szórványosan valószínű csapadék: északkeleten hó, a Dunántúlon és a Dél-Alföldön kezdetben többnyire eső, másutt eső, havas eső, hó és ónos eső egyaránt előfordulhat. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire +2 és -3 fok között alakul, de a Dunántúlon ennél kissé enyhébb is lehet.

Szombaton elszórtan valószínű gyenge csapadék: jellemzően eső várható, de északkeleten havas eső, havazás is előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul, de néhol ennél enyhébb is lehet.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan eső, néhol havas eső fordulhat elő. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet-1 és +8 fok között alakul.