Bejgliledolgozó madárgyűrűzést tartanak a Farkas-erdőben

Évbúcsúztató madárgyűrűzést tart a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az újpesti Farkas-erdőben, december 28-án délelőtt. Az ingyenes rendezvényen az etetőkre látogató madarak megfigyelése mellett megtekinthető a természetvédelmi célú madárgyűrűzés.

Az őszapók, cinegék, fakopáncsok, rigók, sármányok és pintyek szívesen fogyasztják a kihelyezett táplálékot, ám azt, hogy ezek a madarak honnan érkeztek és merre tartanak, a gyűrűzés segítségével lehet megtudni.

A madarász délelőtt programja a hálók óránkénti ellenőrzése köré szerveződik. A madárgyűrűző szakemberek kimennek a hálókhoz, óvatosan kiszedik és vászonzsákocskákban viszik a madarakat a gyűrűzőasztalhoz. A gyűrűzések alkalmával a madarakat meg is lehet simogatni és lehetőség kínálkozik közeli madárfotók elkészítésére is. A MME közleménye szerint a rendezvényre rövid időre is érdemes kilátogatni, bármikor be lehet kapcsolódni.

A madárgyűrűzés a madarak egyedi jelölésén alapuló kutatási módszer. A sorszámozott gyűrűkkel megjelölt madarak megfigyelése sokat elárul az életükről., Segítségével megismerhető az egyes madárfajok szezonális vonulási útvonala, pihenő- és táplálkozóhelye, telelőterülete, így a madárvonulási rendszerek egész Földünket átfogó hálózata.

A standardizált módszereken alapuló mintavételezés során megfogott, megjelölt és visszafogott madarak adatainak felhasználásával nyert eredmények a költőállományok olyan jellemzőire engednek következtetni, amelyek szükségesek a populációváltozások hátterében húzódó okok - túlélési valószínűségek, a teljes élettartamra vonatkozó reprodukciós siker - felderítéséhez.