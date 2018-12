Teszetosza a Munkáspárt, nem mer frontális támadást indítani May ellen

Az óra ketyegése ellenére egy hónapon belül aligha várható parlamenti szavazás a Brüsszellel kötött megállapodásról.

A Munkáspárt által a kormányra gyakorolt nyomással dacolva, Theresa May nem siet megfelelni a parlament alsóházában a kilépési megegyezéssel kapcsolatos, elkerülhetetlen kihívásnak. A kormányfőnek nincs kétsége afelől, hogy az aritmetika ellene szól, és különösen az északír-ír határra vonatkozó ellentmondásos rendezés miatt elfogadhatatlan a kulcsfontosságú törvényhozási kérdésekben többséget biztosító, koronahű Demokratikus Unionista Párt (DUP) számára. Kedden folytatódott a szópárbaj a konzervatívok és a Munkáspárt között Jeremy Corbyn előző napi, személyesen Theresa May-jel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványa kapcsán. Több százezren nézték meg a YouTube csatornán azt a felvételt, amelyen a kormányfő az ellenzék vezérének előterjesztése közepette feláll és udvariatlanul, szó nélkül kisétál az alsóházból. Corbyn “határozatlansággal és halogatással” vádolta meg May asszonyt, amiért az idő sürgetése ellenére “elfogadhatatlan módon” nem tűzte napirendre a héten a kilépési megállapodásról szóló, múlt keddről elhalasztott szavazást. A kormány ígérete szerint a parlament a január 7-tel kezdődő héten folytatja az egyezményről szóló vitát, a voksolásra pedig legkésőbb január 21. előtt sor kerül. Így a március 29-ig tartó visszaszámlálás során egy igen értékes hónap teljesen elvész. Politikai megfigyelők sokkal inkább Jeremy Corbynről gondolják, hogy “habozik”, hiszen a May-jel szembeni bizalmatlansági indítványról nem kötelező dönteni. A kormánynak szuverén joga eldönteni, hogy elrendeli-e a szavazást, és ezt most nyomban megtagadta. A beadvány amúgy is vereségre volt ítélve, mert a konzervatív frakcióban rendezett, May győzelmével végződött bizalmi szavazás után sem a 315 tory honatya, sem a DUP tíz képviselője sem tervez a miniszterelnök ellen fellépni a Munkáspárt oldalán - ha másért nem, azért, mert elismeri Theresa May végtelen szorgalmát és kitartását. Ellentétben a személyesen a kormányfő elleni kihívással, a kormány egésze ellen irányuló bizalmatlansági indítványt kötelező lenne megszavaztatni. A Skót Nemzeti Párt, a Liberális Demokraták, a walesi Plaid Cymru és az egyetlen zöld képviselő is tüzeli Jeremy Corbynt, hogy szánja el magát a frontális támadás megindítására. John Hailey, a Labour árnyékkormányának lakásügyi szóvivője szerint “csak idő kérdése, mikor szembesítjük a kormányt a teljes bizalmatlansági indítvánnyal”. Mint mondta, a Munkáspárt “a legsérülékenyebb pillanatában” tervez kesztyűt dobni a végrehajtó hatalom elé, amikor “az egész ország számára világossá vált, milyen végzetes kudarcot szenvedett a konzervatív vezetés”. A keddi londoni kormányülésen a fő téma az olyan, esetlegesen előálló helyzet kezelése volt, amikor nem sikerül megállapodást kötni Brüsszellel az EU-ból való kilépés feltételeiről. Philip Hammond pénzügyminiszter a korábbi 3 után további 2 milliárd fontot csoportosított át a költségvetésből a rendezetlen kilépést követő káosz elkerülését szolgáló intézkedésekre. Az egyes miniszterek rámenősségétől is függ, mekkora szeletet hasíthatnak ki a keretből. A belügyi, közlekedési, környezetvédelmi és kereskedelmi tárca után most az egészségügyi is elsőbbséget élvez. Az állampolgárok leginkább attól tartanak, hogy március 30-án leáll a nemzetközi légi-, vasúti és a tengeri közlekedés, összeomlik a gyógyszerellátás, nem jut el a friss élelmiszer a szupermarketekbe, fennakadás következik be a pénzforgalomban, illetve tisztázatlanná válik a Nagy-Britanniában élő mintegy hárommillió EU-polgár státusa.