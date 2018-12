Pintér volt cége is őrzi az MTVA épületét

Tordai Bence videójában látható, hogy egyes őrök a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. logójával ellátott egyenruhát viseltek.

Az MTVA biztonságát ellátó fegyveres őrök mellett Pintér Sándor volt cégének emberei is azok között voltak, akik meg akarták akadályozni az ellenzéki képviselőket a székház bejárásában – írja az mfor.hu . Korábban az Index írta meg , hogy a helyi fegyveres őrség köteles követni a honvédelmi tárca, illetve a belügy és a belügy alá tartozó szervek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal) utasításait – a portál pedig valószínűsítette, hogy a belügyből irányíthatták a Kunigunda utcai szekuritisokat. Egyértelmű igen vagy nem helyett végül kitérő választ adott a Belügyminisztérium arra a felvetésünkre, ők adtak-e utasítást az MTVA Fegyveres Biztonsági Őrségének (FBŐ), hogy kizavarják a Kunigunda utcai székházból az ellenzéki politikusokat. Az mfor.hu most azt írja, az MTVA-székházban nemcsak a fegyveres őrség teljesít szolgálatot, hanem Pintér Sándor belügyminiszter egykori cége is, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. – Tordai Bence párbeszédes képviselő videóján ugyanis jól beazonosítható, hogy egyes őrök a cég logójával ellátott egyenruhát viselnek. A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. 2010-ig volt Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszter cége, és azóta több közpénzes megrendelést nyert már. Az igazgatója Tasnádi László, aki Pintér rendészeti államtitkára volt 2016 végéig, a többi között az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tartozott az irányítása alá.