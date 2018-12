Menet közben esett ki egy Volánbusz ablaka Budapesten

A vezető folytatta útját Monor felé, az ügyben vizsgálatot indítottak.

Kiesett egy Volánbusz ablaka menet közben Budapesten, az Örs vezér tér közelében. A vezető nem szállította le az utasokat, hanem figyelmeztette őket, hogy legyenek óvatosak, majd folytatta útját Monor felé – írta a Blikk . A lap egy, a járműben készült olvasói fotót is közzétett, és arról számolt be: az ablak lassított felvételszerűen dőlt ki a helyéről, az úttesten pedig ripityára törött. A buszvezető körbejára, majd a busz belsejét is megszemlélte. Telefonált, majd közölte az utasokkal, hogy aki akar, leszállhat, de akkor meg kell várniuk a következő járatot. A Volánbusz sajtóosztálya a lap megkeresésére közölte, hogy az ügyben vizsgálatot indítottak, a buszt pedig átmenetileg kivonták a forgalomból.