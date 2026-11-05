Zebrán gázolt gyereket egy kisteherautó

Egy kisteherautó elütött egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen közlekedő gyereket, majd - az elsődleges információk alapján - a jármű nekiütközött egy a szemközti sávban álló személyautónak - írja a police.hu. A baleset hétfő délután a budakalászi HÉV-megállónál történt.