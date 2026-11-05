Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban: a Senna Animal Stop az aerodinamika törvényeire és valódi mérnöki munkára épít. Olyannyira magabiztosak a hatékonyságában, hogy vadgázolás esetén is fizetnek helyetted.
Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválján kétezernél nél is több lehetőség közül válogathatnak a látogatók. Harmincnapos mobil Népszava-előfizetéssel a leggyorsabb 50 jelentkező olvasónk bármely napra beváltható belépőjegyet igényelhet.
Hetedik alkalommal hívta életre az MVM ZENERGIA egyedülálló koncertjét az MVM. Újragondolt klasszikusok csendültek fel Rúzsa Magdi, Balázs János és a Concerto Budapest előadásában 2022. augusztus 27-én.
Egy hely, ahol minden a művészetekről szól. A rendezvény az Újlipóti rakparton várja az érdeklődőket szeptember első szombatján.
Napelemmel, kütyütöltőkkel, hangulatvilágítással felszerelt okosbútort nyert tíz iskola, amelyiknek a diákjai villámgyorsan oldottak meg egy energetikai rejtvényt.
Idehaza a Netflixen érhető el az HBO briliáns, Grammy-díjas doku-minisorozata a popkultúra két meghatározó alakjáról. Amerikai álom lázadásba csomagolva.
Tavaly nőtt a hazai szállópor-szennyezettség - derül ki a szaktárca lapunknak küldött, amúgy erőfeszítéseiket ecsetelő nyilatkozatából; az alaptalan magabiztosság a jelek szerint a környezetvédőkön túl az EU-t se hatja meg.
Négyen sérültek meg csütörtök este az 51-es úton Dunaharaszti és Taksony között, ahol egy betegszállító furgon és egy személyautó ütközött össze - tájékoztatta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.
Egy kisteherautó elütött egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen közlekedő gyereket, majd - az elsődleges információk alapján - a jármű nekiütközött egy a szemközti sávban álló személyautónak - írja a police.hu. A baleset hétfő délután a budakalászi HÉV-megállónál történt.
Bár még nem látni, mikor jön létre az új kabinet, minden jel szerint Andrej Babis pártja a szociáldemokratákkal és a kommunistákkal szövetkezik.
Michelisz Norbert másodikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi versenyhétvégéjének utolsó, vasárnapi második futamán a Hungaroringen, ahol csapattársa, az összetettben vezető Gabriele Tarquini nyerte a kétnapos esemény főversenyét.
A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.
Életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte kedden az ügyészség a háborúk bűnök miatt 40 év szabadságvesztésre ítélt Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnökre az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) előtt zajló fellebbviteli tárgyaláson - írja az MTI.
Jogerősen pert nyert az Eötvös Károly Intézet (EKINT) Németh Szilárd ellen hétfőn - olvasható az intézet honlapján. A Fidesz alelnökének a hamis tényállításai miatt a nyilvános bocsánatkérésen túl sérelemdíjat is fizetnie kell az EKINT-nek.
Kövesse a Nagy Háború döntő ütközeteit a Népszava archívumából! Pontosan száz éve, ezen a napon írtuk. Népszava - Magyarország legnagyobb múltú napilapja
A rendőrség mellett az ÁNTSZ is vizsgálja, hogy jogosult-e használni egy magáncég eszközeit a miskolci kórház. A fenntartó szerint az onkológia betegek ellátása zavartalan.
Külföldi hírszerzők magyar állampolgárokat kompromittálnak? - teszi fel a kérdést közleményében Molnár Zsolt.
Az MSZP elnöke azt kéri a választóktól, szavazataikkal váltsák le a kormányt. Molnár Gyula csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet az elmúlt nyolc hétben nyilvánosságra került, a Fideszhez köthető ügyekre, "Orbán tizenegyére" - idézte a pártelnököt az MTI.