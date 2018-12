Drága mulatság lehet a gyors karácsonyi kölcsön

Gőzerővel folytatódnak a fejlesztések, az olimpiai pályázat nyomai is tetten éhetők.

Budapest 2017 februárjában hivatalosan is visszavonta olimpiai pályázatát, amiből talán arra lehetett volna következtetni, hogy ezek a létesítmények nem épülnek meg, azonban az utóbbi hónapokban továbbra is gőzerővel haladnak a fejlesztések. Ebben az is segít, hogy a magyar főváros egyre több világverseny rendezési jogát nyeri el, így hamarosan eljuthatunk oda, hogy az összes nagy költségű beruházás megvalósul majd – írja a portfolio.hu . Az olimpiai pályázatban a legdrágább létesítmény alett volna, de csak azért, mert mire a pályázatot beadtuk, addigra a majdnem 150 milliárd forintból épülő új Puskás Ferenc Stadiont ki is lehetett venni a felsorolásból. A csepeli atlétikai stadion már majdnem biztos, hogy megépül, hiszen a magyar főváros épp most nyerte meg a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezési jogát. A pályázatban pedig vállaltuk, hogy egy 40 ezres aréna épül Észak-Csepelen, a Kvassay-zsilip térségében – éppen ott, ahová az olimpiai főstadiont tervezték két évvel ezelőtt. Igaz, akkor még egy 60 ezres stadionról volt szó, amit aztán 15 ezresre lehetne visszabontani az esemény után, most pedig már beérik 40 ezres arénával, amit aztán szintén visszabontanának. Ezzel a probléma legfeljebb annyi lehet, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 60 ezres stadiont ír elő az atlétikára, vagyis egy későbbi esetleges olimpiai pályázat esetén bajban lehetne Budapest. A második legnagyobb beruházásról egyelőre keveset hallani, pedig évek óta tervben vanépítése Budapesten, vélhetően ezt takarta a pályázatban szereplő Budapesti Kongresszusi Központ. A Művészetek Palotája mellé tervezett épületre már évekkel ezelőtt kiírták a tervpályázatot, melyet a Finta Stúdió Kft. nyert meg, akkor egy 4-5 ezer fős konferenciaközpontról lehetett hallani. Az olimpia alatt ott tartották volna a súlyemelő versenyeket, a beruházás költségét a pályázatban közel 40 milliárd forintra becsülték, azóta nincs hír arról, hol tart az előkészítés. Mindenesetre jó esély van arra, hogy a következő években ebbe a projektbe is belevág a kormány, hiszen a sporteseményektől függetlenül tervben van a beruházás. Az olimpiai pályázatban, a Népliget Aréna és a Népliget Jégkorong Aréna összesen majdnem 60 milliárd forintba kerülnének a pályázat szerint. Az azóta eltelt időben nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány támogatja a Fradiváros-projektet, csak 2017 végén 15 milliárd forintot különítettek el az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre, de előtte is kapott már 10 milliárdot az FTC. A pontos beruházásokról egyelőre nem sokat tudni, a tervek szerint kézilabda aréna és jégcsarnok is épülne a területen, ezeket takarhatják a tervezett olimpiai fejlesztések.