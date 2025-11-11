Végrehajtást indított Dzsudzsák Balázs egyik cége ellen a NAV

A válogatottságtól visszavonult, de a Debrecen NB I-es csapatában még aktív labdarúgó a nyáron vásárolta be magát egy – mint kiderült – adósságokkal terhelt tanácsadó cégbe. Korábban egy léghajógyártól remélt busás hasznot, de most elszállhatnak az üzleti reményei.