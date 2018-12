Szmoghelyzet: Miskolcon konkrétan veszélyes levegőt venni

Budapesten és 18 nagyvárosban határérték feletti a szálló por mennyisége, Budapesten egészségtelen a levegő, Miskolcon pedig jobb lenne oxigénmaszkban közlekedni.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtökön az MTI-vel azt közölte: a Levegőhigiénés Index alapján öt település ( Budapest , Kecskemét, Putnok, Sajószentpéter, Tököl) levegőminősége egészségtelen, Miskolcon pedig veszélyes. Tizenhárom helyen kifogásolt a levegő. Ezek: Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kazincbarcika, Nyíregyháza, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Vác, Várpalota. Mint kiemelték:, emellett a légszennyezettség kihatással van a keringési rendszerre, a központi idegrendszerre és az immunrendszerre is. Egyes felmérések szerint a szmog el is butít – ráadásul a világ lakosságának 80 százaléka súlyosan szennyezett levegőt szív be.