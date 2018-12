Ujhelyi: A Fidesz képviselői támogatták a Soros-tervet Strasbourgban

Mindenhol elutasító választ kapott a volt együttes politikus.

Politikai okokból fújták le a rászoruló gyerekek pizzapartiját Keszthelyen – derül ki az Index cikkéből . Mint írják, Molnár Tibor középiskolai tanár az Együtt választókerületi elnöke volt (országos elnökségi tag is pár hónapig 2016–2017 fordulóján), pártja azonban megszűnt, tavasz óta nem politizál szervezetszerűen, csak véleményét teszi közzé időnként a közösségi oldalán. A portál szerint Molnár egy civil társasággal magánemberként szeretett volna tartani egy karácsonyi pizzapartit rászoruló gyerekeknek. Személyesen felkérték a helyi általános iskolák igazgatóit, hogy gyűjtsenek össze gyerekeket (iskolánként körülbelül húszat, összesen százat), akiknek rendezhetnek egy kötetlen délutánt pizzával, táncházzal, bűvésszel, hogy kicsit kiszakadjanak a közegükből, és jól érezzék magukat. Az eseményre magánemberek felajánlásaiból több mint százezer forint jött össze, a vendéglátósok felajánlottak ingyen pizzát, a művészek ingyen vállalták a fellépést, és a helyi vendéglátóipari iskola vezetője is belement, hogy megtarthatják a menzateremben az estet. Azonban a portál szerint

az intézmény vezetője néhány napja telefonon közölte Molnárral, hogy politikai okok miatt náluk nem bonyolíthatják le a rendezvényt.

A szervezők próbáltak másik helyszínt keresni, sikerült is megállapodniuk egy iskolával, egy nap múlva azonban onnan is azt a visszajelzést kapták, hogy nem tarthatják meg a pizzapartit, és felesleges a többi, Klebelsberg Központhoz (Klik) tartozó iskolánál próbálkoznia, mert ez egyszerűen nem fog menni. Molnár szerint múlt héten volt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum igazgatói értekezlete, ahol elhangzott, hogy nem lehet megtartani az eseményt a szakképzési centrum intézményeiben. Molnár szerint informálisan hasonló utasítás érkezhetett a Klik intézményeibe is. Az Index elérte telefonon Szabó Károlyt, a centrum vezetőjét, aki azt mondta: nem jött hozzájuk hivatalos megkeresés arról, hogy bárki ilyen rendezvényt szeretne tartani valamelyik intézményükben, így semmilyen pizzapartit nem tiltottak le. Molnár erre azt mondta, hogy szóbeli megállapodás volt közte és a szakiskola vezetője között, így valóban nincs nyoma annak, hogy hivatalosan kérvényezte volna a pizzaparti megtartását, majd azt valaki leállította volna. A tanár különösen azt sérelmezi, hogy

„személyes, a városban közismert politikai preferenciája miatt abszolút semleges, a közéletben részt nem vevő szervezők munkáját tették tönkre és fosztottak meg száz gyermeket egy karácsonyi élménytől”.