Kétes alku: meglehet a böjtje a szíriai távozásnak

Törökországnak is szerepe lehet abban, hogy az amerikai elnök ki akarja vonni csapatait Szíriából. Donald Trump tervét hazájában is sokan ellenzik.

Amerikai szenátorok kérlelik az elnököt, vonja vissza a szíriai csapatkivonásról meglepetésszerűen hozott döntését. Donald Trump ugyanis – sajtóértesülések szerint dacolva a saját kormányzatának tagjai részéről is elhangzott aggályokkal – bejelentette, hogy Szíriában legyőzték az Iszlám Állam (ISIS) elnevezésű terrorszervezetet, ezért nincs tovább szükség a mintegy kétezer amerikai katona jelenlétére az országban. Nem sokkal ezután a Pentagon közölte, hogy már meg is kezdték a kivonást. Két vezető republikánus szenátor, Lindsey Graham és Marco Rubio is aláírta azt a levelet, amely szerint túl korai az amerikai erők kivonása a polgárháború sújtotta Szíriából, ráadásul olyan hiba, amiért magas árat kell majd fizetni. „Ha Ön úgy határoz, hogy kitart a Szíriából történő csapatok kivonásáról szóló döntésének a végrehajtása mellett, akkor az ISIS szíriai maradványai teljes bizonyossággal meg fognak újulni, és fokozni fogják erőfeszítéseiket a térségben” - áll a levélben, amelyet a két kiemelkedő súlyú republikánus szenátor mellett olyan törvényhozók is aláírtak, mint a demokrata párti Jeanne Shaheen, a független Angus King, valamint a republikánus Tom Cotton és Joni Ernst. A kivonás felbátorítaná Bassár el-Aszad brutális diktatúráját – utaltak a levélírók a szíriai polgárháborúban orosz és iráni támogatással felülkerekedett szíriai elnökre, és hozzátették: a lépéssel óhatatlanul Moszkva és Teherán – az Egyesült Államok ellenfelei – malmára hajtanák a vizet. Felszólították Trumpot, ne ismételje meg korábbi kormányzatok azon hibáját, hogy engedményt tesz a rossz szándékkal fellépő tényezőknek. Trump most azt állítja, hogy az Iszlám Államot sikerült „nagyon megverni”, és itt az ideje az amerikai katonák hazatérésének. Ehhez képest Brett McGurk, az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció összekovácsolásával megbízott amerikai kormányzati illetékes a múlt héten még azt mondta: az amerikai katonák „a kalifátus fizikai leküzdéséig” ott fognak maradni, hogy biztosítsák a győzelem tartósságát. Szerinte a győzelem már „szemmel látható közelségbe került”, de a teendők még hosszú távra fennmaradnak. Két héttel ezelőtt Joe Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy bár haladás mutatkozik, az amerikai erőket „egyhamar nem fogják kivonni” Szíriából. Washingtonban egyes szakmai körökben már szélesebb értelemben vett kételyeket is megfogalmaznak Trump várható lépéseit illetően. Az Institute for the Study of War (ISW) elnevezésű védelempolitikai műhely egyik vezetője, Jennifer Cafarella úgy vélekedett sajtónyilatkozatában, hogy „ha az elnök most képes kivonulni Szíriából, akkor lehet amiatt aggódni, vajon megteszi-e ezt Afganisztán vonatkozásában is.”