A PIM után Habsburg-alapítványt vezethet Prőhle Gergely

Domokos László ezt a következtetést arról vonja le, hogy szárnyal a gazdaság. Az Állami Számvevőszék vezetője a kórházak ősbűnéről is beszélt.

Magam is találkoztam olyan okfejtésekkel, amelyek szerint a korrupció miatt veszélybe kerülhet a hazai gazdaság növekedése. De, ha követem ezt a logikát, arra a következtetésre juthatok, hogy idehaza nincs rendszerszintű korrupció – mondta Domokos László a kormánypárti Magyar Időknek adott pénteki interjúban. Ugyanis – fejtegette az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke – a tömeges visszaélés, vesztegetés elszívja a pénzt a gazdaságból, megfojtja a vállalkozókedvet, kiöli a kezdeményezőkészséget, így pedig szükségképpen munkanélküliséghez, eladósodáshoz és elszegényedéshez vezet. Ehhez képest a magyar hazai gazdaság jelenleg szárnyal, a legfrissebb negyedéves adat öt százalék feletti növekedésről tanúskodik – Domokos szerint ilyen eredményt egyszerűen nem érhet el egy olyan ország, amelyben óriási méreteket ölt a korrupció.

Miközben Domokos szavait ízlelgetjük, jusson eszünkbe:

Az ország egyik legsikeresebb, állami megrendeléseken is kaszáló nagyvállalkozója, Garancsi István magánrepülőjén repteti focimeccsre a miniszterelnököt. Más esetben pedig Orbán Viktor a honvédség számára vásárolt, „nemkormánygéppel" ugrik ki Milánóba, hogy megnézzen egy Kurtág-darabot a Scalában

Orbán Viktor felcsúti gázszerelő barátja, a saját vagyonának nagyságát sem ismerő Mészáros Lőrinc pár év alatt lett több százmilliárdos értékű cégháló tulajdonosa – médiacégeiről pedig ingyen és bérmentve mondott le pillanatok alatt

Az Orbán-vejet érintő Elios-botrány miatt az EU 13 milliárd forintnyi pénzügyi visszahívást fontolgat

Persze, minden minden érthetővé, és egyszerűbbé válik, ha a fenti ügyeket Lánczi Tamás Fidesz-közeli politológus szemszögéből nézzük: „amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája.”

Ott pedig nyilván nincs rendszerszintű korrupció, ahol a korrupció maga a rendszer.

Az ÁSZ sem tudja, hol folyik el a kórházak pénze

Domokos László a kórházak ősbűnéről is beszélt: szerinte az alapvető probléma az, hogy a kórházak egy része többet költ, mint amennyi pénz kifizetésére jogosult lenne. „Egyes intézményekben ­egyszerűen törvénytelenül könyvelnek, mégpedig notórius módon” - jegyezte meg az ÁSZ vezetője, aki szerint nagyjából negyven kórház lépi túl rendszeresen az anyagi lehetőségeit, de a könyvelési és gazdálkodási szabálytalanságok miatt a számvevőszék sem tudja megmondani, hogy pontosan mi is húzódik meg a háttérben. „Egyébként két fő ok jöhet szóba: vagy az, hogy az ellátandó feladatokhoz képest kevés a pénz, vagy az, hogy a kórház vezetői rosszul gazdálkodnak” állapította Domokos, bár ennek felismeréséhez tényleg nem kell az ÁSZ elnökének lenni.