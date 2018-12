Megmérgezheti a kutyákat a csoki

Az ünnepek alatt sokan túletetik a kedvencüket, ami kóros elhízáshoz vezethet, tilos a csokoládé, egyes édesítők mérgezőek is lehetnek. A nyírfacukorból például már kis mennyiség is halált okozhat a kedvenceinknél.

A kutyák, mivel sokak mindennapi életének részei, sőt akár családtagjainkká is váltak, az emberhez hasonlóan ki vannak téve az olyan civilizációs ártalmaknak, mint például az elhízás. Hiába néznek „boci szemekkel” a konyhaasztal mellett, próbáljunk, ellenállni és ne adjunk nekik folyton enni. A karácsony időszakában, amikor minden háztartásban beindul a nagyüzemi sütés-főzés, különösen figyeljünk oda – mondta Böszörményi Andrea, a Farkaskonyha kisállat dietetikusa.

A nyírfacukor és a csokoládé méreg

Az egyes csokifajtáknak eltérő a teobromin tartalma. Az elfogyasztott mennyiségtől és fajtától függően hányást és hasmenést okozhat. Ha a kutya csokievés után rosszul van, koplaltassuk és figyeljünk, hogy legyen előtte friss ivóvíz. Ha a tünetek súlyosbodnak, forduljunk azonnal állatorvoshoz - javasolta a szakértő. Míg a csokoládé általában nagyobb mennyiségben okoz komolyabb tüneteket, a nyírfacukor már kis mennyiségben is akár halálos lehet.

„A kutyában mindössze egyetlen gramm nyírfacukor is hipoglikémiás állapotot okozhat, hirtelen lemegy a vércukorszint és epilepsziaszerű tünetek jelentkezhetnek. Pár gramm pedig akár végzetes is lehet. Bármilyen kis mennyiséget evett is a kutya egy nyírfacukor tartalmú édességből, azonnal forduljunk állatorvoshoz!”

A szakember hozzátette, fontos, hogy olyan helyre tegyük a kutyák számára mérgező ételeket, hogy véletlenül se érjék el. Gyakoriak az olyan „balesetek”, amikor például az erkélyre kitett sütemény vagy hús idő előtt eltűnik, de nem ritka a karácsonyfa alól felszívódó édesség sem. Sok kutyus igen kreatívan kibontja és megeszi akár a fát díszítő szaloncukrot is. Célszerű kerülni a túlzott szénhidrátbevitelt is, ha nem figyelünk, kedvencünk könnyen túlsúlyos lesz. A kóros elhízás, az emberekhez hasonlóan a háziállatoknál is egyre gyakoribb civilizációs ártalom.

Böszörményi Andrea azt ajánlja, jutalomfalatot is tudatosan vásároljunk. Nézzük meg az összetevők listáját és olyat válasszunk, amelynek magas a hústartalma és nem tartalmaz glükózt, fruktózt, cukrokat, mesterséges színezékeket és ízfokozókat. Törekedjünk a természetes összetevőjű termékek választására. Ne felejtsük el, hogy kedvencünk ragadozó gyomrú állat és semmi szüksége szénhidrátokra.

Legjobb, ha az ünnepek alatt – amikor talán picit több szabadidőnk van - a szeretetünket nem nasival fejezzük ki, hanem minél több időt töltünk kedvencünkkel a természetben. Jutalomfalatok helyett egy kiadós séta az ünnepi ebéd után kutya és gazdi számára egyaránt remek elfoglaltság és segít elkerülni a plusz kilókat is a póráz mindkét oldalán állónak."