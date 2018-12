Van magyar munkahely, ahol már most 68 óra a munkahét

Az arcot eltakarni, „megfélemlítő ruhát” felvenni is tilos egy demonstráción. A rendőrségi jogsértésekről sajnos nem készült matrica.

Zöld-piros színű matricákkal magyarázza el az ORFK, hogy meddig mehetnek el legálisan, mikor követnek el bűncselekményt vagy szabálysértést a tüntetők egy demonstráción. Az ikonok közül néhány magától értetődőnek tűnik – a rendezvényre tilos kést, lőfegyvert vinni, autókat borogatni – néhány ábra azonban felvet kérdéseket.

Tilos a „félelemkeltő ruha” is

Az ORFK képes magyarázata szerint például tilos eltakarni arcunkat egy tüntetésen – kérdés, hogy egy békés tüntető mivel óvja meg magát az agresszorokra kifújt, de irányíthatatlanul terjedő könnygázfelhőtől, ha még sálját sem teheti arca elé. A sajtó operatőr és fotós munkatársai - bár nem tüntetők– gyakran használnak gázálarcot, védőszemüveget, hogy egy utcai zavargás közepén is dolgozni tudjanak, a rendőrségi tilalom azonban a demonstrációi résztvevőjeként rájuk is vonatkozik. Nem egyértelmű az sem, pontosan mit ért a rendőrség a tiltott félelemkeltő, illetve félkatonai ruházat alatt – illetve, hogy milyen jogalapon korlátozzák a tüntetők ruhatárát. Van, akinek a kapucni, másnak a bakancs vagy éppen a kalap a félelemkeltő, megint más a piros vagy a fekete színtől riad meg; a félkatonai ruházat pedig jelenthet katonai hátizsákot, zubbonyt vagy sapkát - külön-külön vagy együtt is.

a gumiszabályozás alapján tehát gyakorlatilag bármilyen tüntetést fel lehetne oszlatni, vagy bármilyen tüntetőt ki lehetne emelni a tömegből.

A rendőrségi ábra szerint tüntetésen tiltott a pirotecnikai eszköz használata -legalábbis a demonstrálóknak: ilyen, egyébként ártalmatlan eszköz, egy levegőbe tartott füstgránát miatt teperték le rohamrendőrök a momentumos Donáth Annát is – hátulról, figyelmeztetés nélkül teperték le a filigrán nőt.

A zöld ábrák azt mutatják, hogy mi elvárt a demonstrálóktól: például az, hogy az esemény előtt 48 órával bejelentsék a tüntetést, hogy legyen náluk személyi igazolvány, de legálisan fényképezhetnek és megafonozhatnak is a demonstráción. Bár egy ikonnal talán nem megjeleníthető, a tüntetőknek joguk van a bejelentés nélküli, spontán rendezvényeken való részvételhez is.

Nincs képük hozzá