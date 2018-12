Hiába az elutasító népszavazás, mégis lehet kavicsbánya Madocsán

Mégis környezetvédelmi engedélyt kapott a Madocsára tervezett kavicsbánya, amely ellen a nyáron helyi népszavazást tartottak. A lakók 93 százaléka voksolt ellene, nemrég a helyi rendelet is megszületett, ami tiltja a bánya létesítését a falu területén - írja a hvg.hu.

Három nappal karácsony előtt jelent meg a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján, hogy a Bet Bau Kft megkapta a környezetvédelmi hatóság hozzájárulást ahhoz, hogy Madocsa területén kavicsbányát építsen - szúrta ki a portál . A helyiek értetlenül állnak a hatósági engedély kiadása előtt, hiszen az idén nyáron helyi népszavazást tartottak a faluban, amelyen a nagyon sokan vettek részt, és akiknek a 93 százaléka úgy döntött ezen a voksoláson, hogy nem akarnak kavicsbányát a Duna parti faluban. A népszavazáson arról is döntöttek, hogy a helyi önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia a bánya építésének tiltásáról, vagyis Madocsának papírja van arról, hogy ott nem épülhet kavicsbánya. Igaz, a hatóságok több kiegészítést is kértek az önkormányzattól, de végül december 10-én, rendkívüli ülésen szavazták meg a hatóságok által is jóváhagyott rendeletüket, így az a falu polgármestere, Gelencsérné Tolnai Klára szerint hatályossá is vált. A kormányhivatal a törvényességi felügyeleti jogkörével élve csupán jogalkotási kifogást emelhet a rendelet ellen, de erre kicsi az esély - mutat rá a HVG. Már évek óta tart a huzavona a Duna parti faluban a helyiek és a vállalkozó között, aki a Paks II építkezéséhez szükséges homokot, kavicsot termelné ki a Madocsára tervezett bányából. Az itt élők féltik a környezetüket a portól, a zajtól, de ami ennél sokkal fontosabb, a környezetvédők attól tartanak, hogy a kavicsbánya termelése jelentősen lecsökkentené a talajvízszintet, ami a mezőgazdasági termelést lehetetlenítené el a térségben. Úgy tűnt az önkormányzati rendelet megalkotásával minden rendben van, azonban a helyiek gyanakodni kezdtek, valami készülhet, mert a Tolna Megyei Kormányhivataltól úgy értesültek, hogy a bánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása tovább folyik. Gyakorlatilag ezt a környezetvédelmi engedélyt kapta meg a Bet-Bau Kft. a bánya létesítéséhez, amelyet a benyújtott tervek szerint Madocsa területén építhet meg, erről szól az engedély.