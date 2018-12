Újra tízezrek tüntettek Belgrádban

Az állami televízió is a tiltakozók célkeresztjébe került, ugyanúgy, mint Magyarországon.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Aleksandar Vucic szerb elnökre: Belgrádban immár a harmadik egymást követő szombaton tüntettek az államfő és kormányzata ellen, ráadásul a szervezők szerint minden korábbinál többen, 35-40 ezren vettek részt a szerb fővárosban rendezett akción. A megmozdulás az „1 az 5 millióból” nevet viselte. Ezzel arra utaltak, hogy Vucic elnök az első, két héttel ezelőtti tüntetés során azt közölte, akkor sem változtat politikáján, ha ötmillióan vesznek részt a megmozdulásokon. A résztvevők sétájuk során megálltak a szerb állami tévé, az RTS épületénél, s korrektebb tájékoztatást, szabad médiát követeltek és azt, hogy a híradásokban adjanak nagyobb teret az ellenzéknek. Két nappal korábban petíciót nyújtottak be az RTS-nél, hogy az állami média az ellenzék véleményéről is számoljon be, változás azonban nem történt a tévé műsorpolitikájában. Ezért a tüntetők öt percig hatalmas hangzavart keltettek a tévé épületénél, hogy így fejezzék ki elégedetlenségüket. Az Európai Bizottság egy idei jelentésében is megállapította, hogy az RTS finanszírozásának módja politikai visszaélést tesz lehetővé a kormányzat részéről. A tüntetők körében nem örvendett nagy népszerűségnek a magyar miniszterelnök.

Egy transzparensen a következő szöveg volt olvasható: „Orbán, értsd meg, nem adjuk ki őt! Helyi Front KV”.

Ezzel nyilvánvalóan arra utaltak, hogy a hazájában börtönbüntetésre ítélt volt macedón kormányfőnek, Nikola Gruevszkinak menedékjogot adott a magyar miniszterelnök, de ha Vuciccsal szemben indul egyszer eljárás hazájában, a szerbek éberebbek lesznek.