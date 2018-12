Marokkót is sokkolta a skandináv lányok megölése

A biztonságosnak tartott észak-afrikai országból több ezren csatlakoztak az Iszlám Államhoz.

„Sajnáljuk” - ilyen és ehhez hasonló feliratú transzparensekkel gyűltek össze több százan virrasztani Rabatban és Marokkó más városaiban a hétfőn meggyilkolt két skandináv fiatal lányra emlékezve. A 28 éves norvég Maren Ueland és a 24 esztendős dán Louisa Vesterager Jespersen december 9-én érkezett egy hónapos üdülésre az észak-afrikai országba. Az egyetemista lányok a nemzetközi turisták köreiben is népszerű Toubkal hegycsúcs - amely az Atlasz és egész Észak-Afrika legmagasabb csúcsa - környékén túráztak. Lefejezett holttesteikre saját sátraikban találtak rá. A kegyetlen gyilkosságok Marokkót is megrázták, különösen, miután a közösségi médiában egy felvétel kezdett terjedni, amelyen a feltételezések szerint az egyik lány lefejezése látható. A videón a bugyira vetkőztetett egyik áldozatot egy egyszerű konyhakésnek tűnő eszközzel szabályosan kivégzik. A norvég hatóságok szerint a felvétel valódi. Az Iszlám Államtól kölcsönzött brutális módszer nem véletlen. A marokkói hatóságok négy 25 és 33 év közötti férfit már le is tartóztattak, akik felvették, ahogy hűségesküt tesznek a terrorszervezetnek, állításuk szerint a gyilkossággal a Szíriában történteket bosszulták meg. Dánia és Norvégia tagja az Iszlám Állam ellen életre hívott nemzetközi koalíciónak, - ahogyan egyébként Magyarország, sőt Marokkó is - bár az kétséges, hogy az elkövetők célpontválasztásánál ennek volt-e szerepe. Ezek szerint tehát terrorcselekmény történt, ami meglehetősen ritka Marokkóban. Legutóbb 2011-ben Marrákesben követtek el merényletet, akkor egy külföldiek által is látogatott kávézónál robbantottak, 17 életet kioltva. Marokkó egyébként az Egyesült Államok és Európa egyik kulcsfontosságú szövetségese a terror elleni küzdelemben. Szombaton például a marokkói titkosszolgálatok figyelmeztették a spanyol hatóságokat, egy Szíriát is megjárt férfi készült állítólag merényletre Barcelona közelében. Korábban a németeket értesítették, hogy információik szerint szélsőségesek támadást terveznek a stuttgarti repülőtér ellen, így megelőzték a tragédiát. Sőt, mint utóbb kiderült, Rabatból előre felhívták a figyelmet a tunéziai Anis Amrira is, aki aztán két évvel ezelőtt a berlini karácsonyi vásárba hajtva tizenkét emberrel végzett. Az ország a térségben az egyik legnyitottabb, mérsékelt iszlámot gyakorolnak, más vallásokkal és turistákkal szemben is toleránsak, ugyanakkor a szélsőségesekkel persze az észak-afrikai királyságnak is meg kell küzdenie. Katonai és titkosszolgálati eszközökkel, imámképzéssel az államon belül stabil is a helyzet, a szélsőségesek inkább külföldön próbálkoznak, a becslések szerint több mint ezer marokkói csatlakozott az Iszlám Állam iraki és szíriai harcához. Korábban több európai terrortámadást - például a 2004-es madridi robbantásoknál, a 2015-ös párizsi Bataclan klubnál rendezett vérfürdőnél, a 2016-os brüsszeli reptéren és metrónál végrehajtott merényleteknél - is marokkói származásúak követtek el, de ők már Európában radikalizálódtak. A magyar külügyminisztérium konzuli tájékoztató honlapján sem változott Marokkó besorolása, az országot biztonságosként értékelik. A norvég és dán külügy is mindössze arra figyelmeztetett a gyilkosságok után, hogy aki hasonló túrázásra készül, lehetőleg fogadjon helyi idegenvezetőt.