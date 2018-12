A társasjátékok képei a lakás díszei is lehetnek

Összehozzák a társaságot, szórakoztatnak, de a társasjátékokból akár tanulni is lehet. Az már más kérdés: a táblás, vagy a kártyás nyeri el jobban az emberek tetszését?

A társasjátékok legelterjedtebb formája a táblás változat, amelyet már időszámításunk előtt is használtak. A társasjátékozás a második világháború után lett a rengeteg szabadidő eltöltésének egyik legkeresettebb módja. A játékoknak két fajtája van: a rövidebb játékidejű, elsősorban gazdálkodással és szerencsével rendelkezők az európai, míg a hosszabb, harcias játékok az amerikai változathoz tartoznak. A 21. század elején e változatok összemosódtak.



− A családommal 2002−2003 táján csöppentünk bele a társasjátékozás világába. Azt a korszakot néhány játék jellemezte, például a Rizikó, a Scrabble, a Monopoly és a Gazdálkodj okosan. A magyar kártya mellett újdonság volt az Uno és a Solo játék is – mesélte a Magyar Társasjátékos Egyesület elnöke, Farkas Gábor. − Az elmúlt húsz évben rengeteg változás történt e téren. Ám a régi divatú társasjátékokat veszik a legtöbbet a világon. A Monopolynak megjelent többféle verziója, akár mesefigurás is. E a társasjátékokkal még a nagyszülők is játszottak, amikor gyerekek voltak, kellemes emlékeik vannak róla, természetesnek vélik, hogy ezt veszik a gyereküknek, unokájuknak. Mindezek mellett elterjedtek a kooperatív társasjátékok is. Korábban maga a társasjáték azt jelentette, hogy legyőztük társainkat, napjainkban inkább azt: vagy mindenki nyer, vagy mindenki veszít.



−2002−2003 előtt nem hallottam olyanról, hogy klubok alakultak volna, ahol társasjátékozni lehet. Tizenöt éve láttam az első ilyen helyet, amit az interneten is meghirdettek, bárki beugorhatott ingyen játszani – emlékezett vissza az egyesület elnöke. A társasjátékok lelkes rajongói 2005-ben alapították az egyesületüket, céljuk, hogy emlékeztessék, rávezessék a felnőtteket arra: a társasjátékozás nagyon jó közösségi időtöltés. – Budapest mellett már vidéki városokban is elkezdtünk klubokat alapítani, de számos olyan hely is van, ami nem hozzánk köthető – tette hozzá Farkas Gábor. A Magyar Társasjátékok Egyesületének égisze alatt működő klubok leginkább a felnőtteknek kínál kikapcsolódási lehetőséget, ám már 12 éven felüliek is használhatják a játékokat. Leginkább a gondolkodtató és a stratégiai játékokkal találkozhatunk náluk, a kvíz- és partijátékokat viszont hiába is keresnénk.



Az internet nagy szerepet játszik a társasjátékok fellendülésében, a játékok és a szabályaik a világhálón is megtalálhatók. – Amikor 2005 és 2010 között fellendült a blogolás, nagyon hamar megjelentek a társasjáték blogok is. A számuk megcsappant, ezek egy része 1-2 év intenzív működés után megszűnt – mondta Farkas Gábor, aki a táblás és a kártyás játékokat egyaránt jó szívvel ajánlotta. − A dobókockás játékokat régebben inkább szerencsejátéknak gondoltuk, mintsem társasnak. A kinézet tekintetében mindenkinek más az igénye: van, aki például ragaszkodik ahhoz, hogy a bábuk fából készüljenek, mert neki ez többet tesz a játékhoz. Már a készítők nevét is jegyzik a társasjátékoknál: designerek, grafikusok készítenek játékokat – említett még néhány érdekességet, és ezzel kapcsolatos álmát is megosztotta: – Még nem sikerült kivitelezni, pedig már tizenöt éve vannak olyan terveink, hogy a társasjátékok tábláin vagy dobozain lévő gyönyörű képeket beszkenneljük, kinagyítsuk, kinyomtassuk és kitegyük a falra. Akár a lakás dísze is lehetne! TOP5 legszebb játék (design alapján):

1. Rayguns and rocketships

2. Feudum

3. Scythe

4. By the order of the Queen

5. Cerebria