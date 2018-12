Lucifer a kissámlin - Az ember tragédiája Székesfehérváron

Klasszikusok mellett sosem látott ritkaságok is szerepelnek a két hétig ingyenesen elérhető, frissen digitalizált 4200 percnyi anyagban.

Két héten át, december 21-től január 4-ig száz film lesz szabadon elérhető a Filmarchívum Vimeo csatornáján . Az ünnepek alatt a közönség szabadon élvezheti a Nemzeti Digitalizációs és Filmfelújítási Program közelmúltban született eredményeit, derül ki a Magyar Nemzeti Filmalap közleményéből. Állítják, klasszikusok, közönségkedvencek és kultfilmek mellett sosem látott ritkaságokat is bemutatnak.

A listán 54 rendező száz filmje szerepel, összesen 4200 percben, a legrégebbi film 1912-ből, a legújabb 1998-ból származik. A válogatásban helyet kaptak az idén 85 éves Sára Sándor filmjei, a Tüske a köröm alatt, vagy a hadifogságot túlélők emlékeit feldolgozó Lefegyverzett ellenséges erők, a Fábri Zoltán-életmű restaurálásából pedig kevésbé ismert darabok kerülnek sorra, köztük a Dúvad, a Hangyaboly és a Requiem. Szerepelnek olyan különlegességek is, mint az 1960-as évek egyik legizgalmasabb krimije, a Hamis Izabella, Zolnay Pál két formabontó, Sebő-zenére forgatott filmje, a Fotográfia és a Sámán, vagy Fehér György Szenvedély című drámája.

Olyan legendás művek is helyet kaptak a válogatásban, mint a Talpuk alatt fütyül a szél, a Meteo, a Cha-cha-cha, a Pendragon legenda, vagy a Falfúró, de lesznek örökzöld vígjátékok is, mint a Hyppolit, a lakáj, a Butaságom története és a Sose halunk meg. Az idei válogatásban különös hangsúlyt kap az animáció, minden korosztály számára. Az olyan nagyfilmek, mint Jankovics Marcell János vitéze és Kovásznai György groteszk közérzetrajza, a Habfürdő mellett a világhírű magyar animációs filmesek rövidfilmjeiből is láthat válogatást a közönség. Felújított minőségben nézhetők Rofusz Ferenc, Foky Ottó, Szoboszlay Péter, Vajda Béla, Jankovics Marcell és Kovásznai György kisfilmjei, kuriózumok lesznek Macskássy Gyula és Dargay Attila reklámfilmjei is. A nem fikciós műfajban a magyar dokumentumfilm kiváló alkotói - köztük Almási Tamás, Schiffer Pál, Forgács Péter és Gyarmathy Lívia - kevésbé játszott filmjei szerepelnek.

A Budapest-filmblokkban retrohangulatú színes felvételekkel a hatvanas évek elejéről is megtekinthető lesz pár alkotás, néhány olyan is, amely száz év után most látható először. Az archívumi kutatómunka során került elő például az a kétórányi kameranegatív, amely az 1918-1919-es filmhíradók forgatásakor készült, és amelynek képsorairól jóformán semmit sem lehet tudni a feliratok híján. Az itt publikált első két tekercs megfejtőkre vár, akik a videók alatti kommentmezőkben megoszthatják tippjeiket a helyszíneket, személyeket és eseményeket illetően.

A válogatással a közönség bepillanthat az archívum munkájába is. Látható a Filmarchívum magyar játékfilmgyűjteményének egyik legkorábbi darabja, az 1912-es Keserű szerelem, de felidézik az első, részben színes nyersanyagra forgatott magyar filmet, Radványi Géza 1941-ben készült, A beszélő köntös című munkáját is, amelynek tízperces színes betétje 15 évvel ezelőtt a Filmarchívum első kísérlete volt a digitális felújításra.