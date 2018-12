Idén is ételt osztanak a Blaha Lujza téren

Eredetileg Budapest fél belvárosában megtiltották volna a tiltakozást az ünnepek alatt, majd puhították a javaslatot a zárószavazásra. Végül azonban ezt is visszavonták.

A Fidesz csöndben visszavonta azt a törvényjavaslatot, amely trükkösen a településkép védelméről szóló törvényben tiltotta volna meg a tüntetést egy sor közterületen nemzeti- és egyéb ünnepek alkalmával – írja az Azonnali. A törvényjavaslatot rendben végigtárgyalta az Országgyűlés, sőt, az eredeti verzióhoz képest jelentősen puhult is a zárószavazásra szánt egységes javaslat. Míg az eredeti tervek szerint Budapest fél belvárosában nem lehetett volna tüntetni ünnepekkor, és vidéken ezt az önkormányzatok is megtilthatták volna, a végső verzió már kizárólag a Kossuth térre és a nemzeti ünnepekre, emléknapokra és gyásznapokra vonatkozott, tehát kikerült belőle a karácsony és az adventi időszak. Végül azonban ezt is visszavonták. A portál kiemeli, hogy a rabszolgatörvény elleni tüntetések kipattanásakor még csak a szavazás elnapolása szerepelt az irománynál a parlamenti honlapon, most viszont már visszavont az állapota, sőt, a rendszer szerint már december 19-e óta visszavontnak tekintendő.