A járvány miatt bezárt az éttermük, azóta ingyen főznek a szegényeknek

A járványügyi korlátozások miatt sok vállalkozás ment tönkre. A budapesti Kis Kulacs Bisztrónak is be kellett zárnia a járvány első hullámában, azonban a tulajdonosok egyre több olyan emberre lettek figyelmesek, akik szintén nehéz helyzetbe kerültek. Akkor jött az ötlet, hogy ha már van konyhájuk és főzni is tudnak, akkor ingyen fognak ételt osztani azoknak, akiknek még a napi egy meleg étel is gondot okoz. Ételosztási napokon többszáz méteren állnak sorban az emberek, így a második hullámban sem hagyták magukra őket. Eleinte saját forrásból gazdálkodtak, aztán egyre többen szálltak be kisebb-nagyobb adományokkal, alapanyagokkal. Tavasszal 35 ezer adag ételt osztottak szét.