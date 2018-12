Tovább államosítanak Orbánék: itt a Beruházási Ügynökség

Sosem látott időpontban, vasárnap jött ki a Magyar Közlöny, amelyben a Portfolio összesítése szerint 150 kisebb-nagyobb fejlesztési célra összesen bő 72 milliárd forintnyi, a GDP 0,2%-át kitevő támogatást szórt ki a kormány.

Három kormányhatározat is megjelent a vasárnap, december 23-án kiadott Magyar Közlönyben, melyeknek már címéből is kiderült, hogy gyors pénzköltésről van szó - szúrta ki a portál . Jellemzően néhány tíz, illetve százmilliós összegű támogatásokról van szó zömében sport-, illetve egyházi célokra. Közöttük azonban néhány olyan projekt is szerepel, amelyekre egyenként is több milliárd forintot szánt a kormány.