Szexmentes karácsony

A villalakók is emberek - derült ki a karácsonyi Való Világ adásból.

Hevesen gesztikulál, és csak mondja a magáét: egy pillanatig azt hihetnénk, ő a teleshopos ember, aki a legújabb, nélkülözhetetlen vacakot próbálja ránk sózni potom százezerért. Persze most is csak Puskás Peti az, a Való Világ egyik műsorvezetője, aki szenzációs meglátásként arról próbálja meggyőzni a karácsonykor is a képernyő elé ülőket: a villalakók tele vannak szeretettel, érzékeny emberek, akik alig várják, hogy kifejezhessék az érzelmeiket mások felé. Holott eddig azt próbálták a külvilág felé sugallni, hogy nincsenek gyengeségeik, érzelmeik, mindenre képesek azért, hogy valóra váltsák a céljaikat – ami a 36 millió forintos fődíjtól kezdve jelenthet rapsztárságot, műsorvezetői állást − mondjuk épp egy valóságshow-ban −, vagy rosszabb esetben bérelt helyet valamelyik bulvárlapban, rövidebb-hosszabb távon. A gátlástalanság é szemérmetlenség mint „erény” ezúttal említés nélkül maradt. Nocsak! A Való Világ powered by Big Brother (VV9) karácsonyi adása emlékeztette a nézőit, hogy a főhősei is emberek, emberi gesztusokkal, érnek annyit, mint bármelyikünk – hiába is apellál arra, hogy a néző valakinél mégiscsak különbnek gondolhassa magát−, a konfliktusokra és intim együttlétekre élesített kamera csal. Mégis, a kukkolásra kárhoztatott néző most is csak zavarban érezhette magát: a műsor tíz perc sírással indított, smink nem maradt szárazon. Miközben a villalakók a személyre szóló ajándékaikat bontogatták – mert a villába is csak megérkezett az angyal−, és egy akusztikus gitár John Lennon Happy Xmas (War is over) című dalát játszotta, sorban tört el a mécses, a családi levelek felolvasása pedig olyan artikulátlan bömbölésbe csapott át, hogy a néző ámulattal konstatálhatta: ekkora szerkesztői cinizmust rég láthatott. Ezután jött a színház a színházban, a mókásnak szánt karácsonyi pásztorjáték próbája, amely ékesen bizonyította: bár egy korábbi tematikus középiskolai hét ének-zene órája nem sok nyomott hagyott a versenyzőkben, az értelmes időtöltés – még ha az embert hónapokra zárták is össze vadidegenekkel – senkinek sem válik kárára. Az RTLII honlapjának bejegyzése szerint, ha több orális szexet akarunk látni, akkor nézzük a műsor utáni BeleValóVilág című, 18-as karikával ellátott összefoglalót is. Az alkalmi ismerősök összebújása a bekamerázott börtönvilla másik fő csapásiránya amellett, hogy rendszeresen megmutatja, általában hogyan ne beszéljünk és viselkedjünk egymással. (Illemtan óra ide vagy oda.) Az aktuális szoftpornó főhős szemöldökcsipesszel dobálódzott – kizárták. Így a műsorvezetőnek most nem maradt más témája, mint a meghatónak szánt pillanatokat felnagyítani, és egy mondat erejéig az evangéliumot idézni. Éjféli „prédikáció” Baukó Évával − micsoda karácsony! Info: Való Világ powered by Big Brother BeleValóVilág RTLII, december 25.