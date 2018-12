Előválasztás: a DK nem indít saját jelöltet, a Párbeszéd meglepetéssel készül

A regisztráció már megkezdődött a január végi-február eleji első fordulóra.

Már lehet regisztrálni a fővárosi ellenzéki előválasztás első fordulójára, amelyen baloldali pártok (MSZP, DK, Párbeszéd) Tarlós István jelenlegi főpolgármester kihívóját keresik a jövő ősszel esedékes önkormányzati választásokra. A cél az, hogy végül egyetlen ellenzéki jelölt induljon Tarlóssal szemben. A regisztrálóknak három napra tíz fővárosi MSZP-irodát nyitottak meg, ám csütörtökön még nem volt hatalmas érdeklődés. A szocialisták VII. kerületi irodájában annyit tudtunk meg, voltak már regisztrálók, ám pontos adatokat egyelőre nem adhatnak ki. A két ünnep közötti időszakra egyébként sem számítottak nagy tömegre, elsősorban a külföldön dolgozó, de karácsonyra hazalátogató, budapesti lakcímmel rendelkező választópolgároknak szeretnék megadni a lehetőséget, hogy a későbbi online szavazás érdekében regisztrálhassák magukat. Lesz egy második regisztrációs kör is január 9. és 23. között. Magára az előválasztás első fordulójára január 28. és február 3. között fog sor kerülni. Az előzetes, személyes megjelenést igénylő regisztrációra azért van szükség, hogy akik úgy döntenek, online voksolnak, bizonyítsák, valóban létező személyek. A regisztrációkor kapnak egy kódszámot, amit a szavazáskor majd meg kell adniuk. Az átláthatóság biztosítása érdekében egy előválasztási bizottságot is létrehoztak a résztvevő pártok. Biztos jelöltje eddig csak az MSZP-nek van Horváth Csaba személyében. A DK és a Párbeszéd még nem állított jelöltet, igaz, utóbbi párt esetében már többször felmerült Karácsony Gergely neve. – A DK-nak nincs és nem is lesz saját jelöltje – tudtuk meg a párt szóvivőjétől, Rónai Sándortól. Mint mondta, nem az a céljuk, hogy a jelöltek számát gyarapítsák, hanem hogy minél hamarabb megállapodás szülessen Tarlós kihívójáról. – Ennek érdekében az előválasztás lebonyolítására minden segítséget felajánlottunk, de saját jelöltet nem indítunk – hangsúlyozta Rónai. Szerinte már az április országgyűlési választási eredmények is bizonyították, hogy a budapestieknek elegük van a Fideszből. A DK mindenkit arra buzdít, vegyen részt az előválasztáson. – Akárki kerül ki győztesen, minden demokratikus ellenzéki pártnak támogatnia kell – tette hozzá. Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője úgy tájékoztatta lapunkat: lesz saját jelöltjük, várhatóan január első két hetében jelenthetik majd be, hogy pontosan kicsoda. Karácsony Gergely indulását firtató kérdésünkre csak annyit mondott: erős jelöltet fognak állítani, akivel nagy meglepetést fognak okozni. A Liberálisok már megnevezték saját jelöltjüket, Sermer Ádámot, ám ő az előválasztás első fordulójában nem vesz részt. A párttól azt a tájékoztatást kaptuk, az első fordulóban a baloldali pártok választják ki saját jelöltjüket, Sermer Ádám az előválasztás jövő júniusban esedékes második fordulójában méretteti meg magát. Sermer mellett tehát itt indul majd a közös baloldali jelölt, valamint a független, de az LMP támogatását élvező Puzsér Róbert.