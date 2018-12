Összehangolt ellenzéki fellépést kér Ujhelyi István az EP-választáson

A Botka László szegedi polgármester indította "bojkotthoz" újabb önkormányzat csatlakozott: Dombóváron sem alkalmazzák a városi cégek a rabszolgatörvényt.

Az MSZP-s szegedi polgármester, Botka László a hónap közepén terjesztett be javaslatot a helyi közgyűlés elé, amely megtiltja a rabszolgatörvény alkalmazását az önkormányzat cégeinél. Ezt karácsony előtt meg is szavazták a képviselők . Hasonló kezdeményezés történt a XV. kerületben és Salgótarjánban is.