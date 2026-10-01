A fideszes politikus EP-képviselőtársait a bukott Orbán-kormány korrupciógyanús ügyeiről pártja önkényezős, ávéházós stílusában tájékoztatta. Miközben a választás előtti rendszerváltó koncert egyik fellépőjét pöcsmutogató baromnak, Mága Zoltánt nemzetközi hírű művésznek nevezi, a Fidesz győzelmét jósolja a következő uniós választáson.
Johann Wadephul külügyminiszter szerint ez kell ahhoz, hogy a következő EP-választás után Európai Unió már „valódi felnőttként” léphessen ki a nemzetközi politikai életbe.
A történelem a múltban már számtalan bizonyítékkal szolgált arra, hogy előbb vagy utóbb – de inkább előbb – nagyon magas árat kell fizetnie azért bárkinek, legyen az akár egy egész nemzet, ha a vezetői nemtelen alkut kötnek a gonosszal.
Eszeszbé-tag voltam a vasárnapi EP- és önkormányzati választáson. Vagyis az az ember (gyakran szomszéd), aki a hosszú, nemzeti színű zászlóval letakart asztal mögött ül, elkéri az iratokat, aláíratja a választói névjegyzéket, összekészíti és lepecsételi a szavazólapokat, majd átnyújtja a szavazónak, borítékot ad, és húz egy strigulát a megjelenteket összesítő ívre. Az is eszeszbé-tag, aki rendet teremt, ha kitör a balhé, illetve aki házhoz megy a mozgóurnával. De hogyan is kerülhet valaki az asztal mögé?
Lengyelország Megnyerte ugyan az EP-választást az Európa-párti kormánykoalíció, de erősödtek a kereszténydemokraták és a szélsőjobb. A baloldal és a liberálisok tábora leapadt.
A Reuters hírügynökség idézi Magyar Pétert, aki a Fidesz Waterloojának, a vég kezdetének nevezte a választást, és emlékeztet, hogy az előzetes közvélemény-kutatások is még 50 százalék fölötti eredményt jósoltak a magyar kormánypártnak.
A legtöbben Romániában (78 százalék), a legkevesebben Luxemburgban (41 százalék) terveznek élni a szavazati jogukkal.
Az elnöki kegyelmi botrány után sok korábbi fideszes szavazó jelent meg a bizonytalanok között, egy részük most a Tisza párthoz húz, de nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy az új politikai formáció a kormánypártoktól venné el a szavazókat. Vidéken Magyar Péter erősebb az ellenzéki összefogásnál.
Június 9-én este a tagállamok tájékoztatására alapozva közzéteszik az előzetes becsléseket, a választás előtti közvélemény-kutatásokat, majd az utolsó szavazókörök bezárása után a 27 tagállam előzetes eredményeit.
Fanatikus hívők, óvatosan reménykedők, bizonytalanok és hamar kiábrándultak is voltak Magyar Péter országjárásának békési állomásain.
A Talpra Magyarok Közösségének alapítója megerősítette, hogy technikai hiba történt, és közölte, az adatvédelmi incidenst bejelentik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Talpra Magyarok Közösségének alapítója szerint a választási bizottság mindenféle kifogásokat emelhet, adminisztratív eszközökkel akadályozhatja az indulásukat. Ám úgy véli, ebben az esetben nem 300 ezer ember fog összegyűlni a Parlamentnél.
Az EP-választáson eddig már 28 párt indulhat jogerősen, az önkormányzati választáson 319, a nemzetiségi választáson pedig 74 jelölőszervezet.
Elmondása szerint ezt már akkor jelezte a Párbeszédnek, amikor formálódni kezdett a három párt együttműködése.
A voksoláshoz előzetes regisztráció kell.
A pályázóknak alig másfél nap áll a rendelkezésére. Egyik fő cél a politikai kultúraváltás, de a nők szerepének erősítése is kiemelt helyen áll.
7,8 millió választónak.
Kemény EP-ciklusra készül a kormánypárti listavezető, aki szerint jó esély van a jobboldali megerősödésre, ami Magyarország számára is mozgástérbővítő.
Azt is elmondta, hogy mit fog bejelenteni a szombati tüntetésén, Varga Judit volt igazságügyi miniszter távozását pedig az ÁSZ-elnökkel való kapcsolatával magyarázta.
Mint azt lapunk korábban előre vetítette, jó helyet kapott Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Deutsch Tamás azt is elmondta, miért.
Forrásunk szerint az EP-listán jó helyet kaphat Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.
Molnár Csaba adatai szerint a szövetség jelenleg 23-25 százalékos támogatottságra számíthat a biztos szavazók körében.
Jelenleg a Fidesznek és a KDNP-nek együtt 13 képviselője van, de ha most tartanák a voksolásokat, akkor a Europe Elects előrejelzése szerint csak 11 képviselő szerezne ötéves megbízatást.
Csütörtökön vált hivatalossá: közös listán indul a június 9-i választásokon a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és a Párbeszéd Zöldek.
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