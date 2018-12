Megelőzte Csányit – Mészáros a leggazdagabb magyar a Forbes-listán

Az eredeti tervek szerint az épületnek 2016. január 30-ra kellett volna elkészülnie – ezt nem sikerült tartani, azóta pedig ömlik bele a pénz.

Csütörtökön mi is beszámoltunk arról , hogy újabb milliárdok szétosztásáról döntött a magyar kormány a határon túli focicsapatok között. A 444.hu cikkéből azonban kiderül: az év végi pénzesőben szinte fel sem tűnt pár, határon belülre jutott tétel: például 450 millió forint a Természetjáró Szövetségnek jutott, aminek az elnöke Garancsi István, Orbán Viktor kötélbarátja, és külföldi meccsekre repülőgépes magánfuvarozója. De 300 milliót a Magyar Ökölvívó Szövetség is kapott, amelynek a gazdasági ügyeit az ügyészség vizsgálja, mert a Duna Arénában a lefedett medencéken megtartott ifjúsági világbajnokság költségei elképesztően – éppen 300 millióval – megszaladtak.

És 500 millió forint ment a mezőkövesdi sportszálló építésének támogatására. A félmilliárd a Mezőkövesd-Zsóry Futball Club Kft-nél landol.

A portál kiemeli: ez az a sportszálloda, amit a Tállai András államtitkár által irányított mezőkövesdi futballklub álmodott meg, és szerzett rá közpénzt. Azonban egyszerűen nem akar elkészülni, és egyre többe kerül – már olyan sokba, hogy az építési költségei meghaladják a mezőkövesdi stadionét, amit szintén közpénzből húztak fel. Az egykori kemping területén Tállai nyilatkozata szerint a stadion mellé „egy magas színvonalú edzőközpontot szeretnének kialakítani”, nagyméretű füves-, valamint fedett pályákkal, melyek a labdarúgás mellett más sportágakat- például kézilabda, kosárlabda- is kiszolgálhatnak. A hotelre pedig azért van szükség, mert az edzéseken túl a szállás és étkezési lehetőséget is helyben szeretnék megvalósítani. Arra számítanak, hogy más csapatok edzőtáboroznak majd Mezőkövesden. Az egykori autóskemping területét 2014-ben vette meg az önkormányzattól a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. 60 millió forintért. A kiviteli tervre elköltöttek még 20 milliót, majd a klub kiírta a közbeszerezést 2015 nyarán. A győztes a Penta Industry – Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter kedvenc cége – lett. A szálloda építésének a költségeit eredetileg 500 millió forintra becsülték, de a Penta elvállalta már 396 millióért. A szerződést 2015. október 22-én írták alá. A 42 szobás, úszó- és élménymedencés épületnek 2016. január 30-ra el kellett volna készülnie, de ezt nem sikerült tartani, mert – a szerződésmódosítás hivatalos indoklása szerint – az építkezéshez két toronydarura lett volna szükség, de a „ munkaterületen Megrendelő 1 db toronydaru üzemeltetéséhez elegendő áramot tudott biztosítani”. Így 2016. április 29. lett a munkák befejezésének az új dátuma. Aztán váratlanul módosítottak a terveken, a háromszintes szálloda egyik szárnyára még egy szintet szeretett volna a fociklub. Az ár módosult 470 millióra, az átadás kitolódott 2016. június 24-ére. De aztán ezt is módosították 2016 október végére. Amikor is váratlanul egy újabb közbeszerzést nyert meg a Penta Industry, a sportszálloda építésének 3. ütemét. Ebben már 45 szobás épületről van szó, és négy szintről, de ez körülbelül benne volt a korábbi, módosított második ütemben is. Csakhogy ez az új, 2016 novemberi szerződés plusz 910 millió forintról szólt. A portál szerint a 470+910 milliós munkákkal 2017 május végén kellett volna végezni, de nem végeztek. Ehelyett újabb határidő-módosítások követeztek, előbb 2017 augusztus vége, majd 2018. február 28. A III. ütem 910 milliója pedig felment 1,04 milliárd forintra.



Vagyis a telekkel, tervekkel, építési költségekkel 1,5 milliárd felett jár a sportszálloda építési költsége, és annak semmi nyoma, hogy megnyílt volna.

2016 augusztusában egyébként 498,3 millió forintos támogatást adott a Seszták Miklós által irányított fejlesztési minisztérium a mezőkövesdi klubnak, és volt tao-támogatás is a projektre. Ami azért nem egyszerű, mert a tao-t elvileg utánpótlás-nevelésre lehet csak fordítani, elsőosztályú csapat sportszálloda-építésére nem. Ezt a Mezőkövesd úgy oldotta meg, hogy a 2014-15-ös szezonban nem az edzőközpont szállodájára, hanem ezen a címen nyújtottak be igényt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek:



Sportszálló, I. ütem, „vidéki gyeremekeink részére szállás lehetőség biztosítása”.

A Mezőkövesd az első körben a beruházás 86 milliós önrésze mellé 200 millió jóváhagyását kérte a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, ezt megkapták. A következő évben jelezték: „A 2015-2016-os Taoban folytatni kívánjuk a 2014-2015-ös szálloda építési projektet.” Ez a kör már nem a vidéki gyerekekre hivatkozott, átnevezték: a „Sportszálló, II. ütem, Sportszálló építésének befejezése ”. Tállaiék 350 milliós beruházást jelentettek be az MLSZ felé, a szövetség 250 milliót írt jóvá. De még itt sincs vége, mert bár a 2015/16-os szezonban már a befejezésre kértek pénzt, a követező szezonra is azt írták: „A 2016-2017-es Taoban folytatni, illetve befejezni kívánjuk a 2015-2016-os szálloda építési projektet.” De a jelek szerint ez sem volt elég,

így most a kormány ad még 500 milliót.

A portál szerint nem világos, hogy ez az eddigi munkák kifizetésére kell, vagy plusz költség – ha az utóbbi, akkor kétmilliárd fölött lehet a sportszálló költsége.