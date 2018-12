Engedély nélkül rendelt Kínából gyógyszerhatóanyagot egy patikus - börtönbe is kerülhet miatta

25 kilogramm gyógyszeralapanyagot találtak egy Kínából érkező, elektronikusan megrendelt küldeményben, melynek címzettje nem rendelkezett a behozatalhoz szükséges gyógyszerhatósági engedéllyel.

Engedély nélkül importált gyógyszerhatóanyagot annak a vidéki patikának a tulajdonosa, akinek a részére feladott, Kínából érkező légi szállítmányban két műanyag kannába csomagolva, összesen 25 kilogramm ismeretlen eredetű folyadékot találtak a pénzügyőrök - írja közleményében a NAV. A NAV Szakértői Intézete megállapította, hogy a megvizsgált anyag polikezulént tartalmaz, amely gyógyszerhatóanyagnak minősül, ezért ennek behozatalához a magyar gyógyszerhatóság, az OGYÉI engedélye szükséges. A beszerzett szakvélemény szerint a hatóanyag nőgyógyászati fertőzések elleni szerként, illetve antiszeptikumként használatos.

A vizsgálat ideje alatt a patika tulajdonosa telefonon és elektronikus levélben többször is megkereste a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt és elmondta, hogy rendszeresen importál ilyen hatóanyagot, amelyből gyógyszert készít eladásra, illetve több kórház gyógyszertárának is beszállít az általa készített gyógyszerekből. A patika által rendelt anyag a gyógyszerhatóanyagot jogszerűen importálók hatósági nyilvántartásában nem szerepel, annak behozatalára a patikusnak nem volt engedélye, ezért vele szemben a pénzügyőrök engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység megalapozott gyanúja miatt büntető feljelentést tettek. Amennyiben megállapítják a patikus felelősségét, akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.