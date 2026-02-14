Maximum csak harminc napra elegendő mennyiséget lehet így kiváltani, azt is csak akkor, ha a korábbi receptet orvos állította ki.
Elég lesz, ha negyed órán belül elérik a gyógyszerészt a kisebb gyógyszertárakban.
Májustól a fiókgyógyszertárakban nem kötelező a gyógyszerész jelenléte, elég lesz, ha szükség esetén telefonon keresztül adnak tanácsot. A jogszabálytól azt várja kormányzat, hogy a kistelepüléseken javul a gyógyszerellátás.
Hiába tiltakozott a döntés ellen a Magyar Gyógyszerész Kamara.
Stratégiai alaplistával kezelnék a gyógyszerhiányt – tudtuk meg Hankó Zoltántól, a Magyar Gyógyszerészi Kamara újraválasztott elnökétől. Továbbra sem tudják támogatni azt kormányzati elképzelést, amely lehetővé tenné, hogy a fiókgyógyszertárak gyógyszerész jelenléte nélkül legyenek nyitva és a szakasszisztensek adják ki a gyógyszereket.
A jövő évi költségvetési törvénybe az utolsó pillanatban kerültek bele az egészségügyet érintő jelentős módosítások.
Amíg egy vevő tavaly júniusban átlagosan 3060 forintot hagyott a patikában, az idén már 3230 forintot.
Engedélyezték az FFP-besorolású maszkok minden típusát, nagy roham jöhet a patikákban.
Szombaton indult, de hétfőn már le is állt másfél órára a patikákban az új európai gyógyszerbiztonsági rendszer, amely elvben a hamis orvosságokat szűrné ki.
25 kilogramm gyógyszeralapanyagot találtak egy Kínából érkező, elektronikusan megrendelt küldeményben, melynek címzettje nem rendelkezett a behozatalhoz szükséges gyógyszerhatósági engedéllyel.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint folyamatos és zökkenőmentes lesz betegellátás a karácsonyi időszakban is az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működő intézményekben, kórházakban, a mentőszolgálat (OMSZ) is teljes készenlétben áll az ünnepek alatt. A patikák ügyeleti rend szerint lesznek nyitva.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felülvizsgálva korábbi gyakorlatát a betegek biztonsága érdekében a jövőben kizárólag a gyógyszertárakban tesz elérhetővé néhány paracetamol hatóanyag tartalmú készítményt. Az OGYÉI főigazgatójának, dr. Pozsgay Csillának a tájékoztatása szerint, ezen készítmények gyógyszertáron kívüli értékesítése kellő körültekintést igényel.
Ha csak néhány százalékkal is, de évről évre többet hagy ott a patikában a lakosság, eközben a költségvetés az utóbbi öt évben 30 milliárdot spórolt a gyógyszer-támogatás folyamatos alakítgatásával. S bár az egészségügyi kormányzat szerint a betegek ezalatt 10 milliárdot takarítottak meg, a KSH és a piacelemző cégek adatai ezt nem igazolják: az ő számaikban évről-évre többet fizetnek az emberek orvosságokért.
A vizsolyi Attila, a budapesti Lánchíd, a 18. kerületben lévő Bercsényi és az Egyetem téren működő Pázmány Péter Gyógyszertár után három újabb patikát záratott be OGYÉI.
Illegális gyógyszerkereskedelmi tevékenység miatt bezáratott két budapesti gyógyszertárat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) - derült ki a témában tartott hétfői budapesti sajtótájékoztatón.
Zárva marad Budapest csúcspatikája, miután a tulajdonosoknak az elmúlt egy hónapban sem sikerült rendezniük a vitájukat. Így nem is tudtak eleget tenni annak az előírásnak, miszerint a gyógyszertáraknak a patikusok többségi tulajdonába kell kerülniük. A hatályos törvény szerint pedig az a patika-vállalkozás, ahol ez nem teljesült január 1-ig, nem adhat ki gyógyszert.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a működési engedély visszavonásáról szóló határozata ellenére nem zárták be a budapesti Lánchíd Gyógyszertárat, a végrehajtás érdekében a rendőrséghez fordulhat a hatóság - közölte az OGYÉI szerdán.
Vényköteles és nálunk olcsó, de a határon túl kifejezetten drágának számító gyógyszerek illegális külföldi forgalmazása miatt egymás után zárhatnak be magyar gyógyszertárakat – erre lehet következtetni a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének nyilatkozatából.
Visszavonta a budapesti Lánchíd Gyógyszertár működési engedélyét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), valamint 45 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a patikát működtető gazdasági társaságot.
A gyógyszertári ügyeleti és készenléti rendszer mainál pontosabb szabályozását kéri a kormánytól a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) és az alapvető jogok biztosa is, mert ma nincs Magyarországon olyan gyógyszertár, amely ügyeleti időben ne veszteségesen működne. A jelenlegi rendszerben csaknem 2 milliárd forintos állami támogatás kellene a munkadíjak és rezsiköltségek kompenzálására.
Kiszámíthatóságot, árréskorrekciót, a szektort érintő szabályozások egy részének felülvizsgálatát várják többek között a most következő négy évben a gyógyszerészek a kormánytól - hangzott el a Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos nevével fémjelzett Markáns vélemények című minapi rendezvényen - írja a napi.hu. A patikai tulajdonszerzést célzó programról kiderült, a gyógyszerészek nem akartak hitelt felvenni és kockáztatni sem, ezért halasztott fizetéssel, a későbbi osztalék terhére jutottak hozzá az előírt részesedéshez.
December végén lejár a határidő, a gyógyszerészek már csak néhány hétig vásárolhatják be magukat azokba a patikákba, amelyekben nem szakmabeli a tulajdonos. Csakhogy a ma üzemelő gyógyszertárak ötödénél nem éri el a gyógyszerészi tulajdon a 25 százalékot, sokaknak egyáltalán nincs kedve beruházni egy veszteséges vállalkozásba, sokan pedig ódzkodnak a hitelfelvételtől. Ám azoknak, akik mégis megpróbálkoznának ezzel, szinte esélyük sincs év végéig eljutni a szerződéskötésig.
Késsel fenyegetőző támadó rabolt ki egy szekszárdi gyógyszertárat kedden kora este - értesült a HavariaPress.
Januártól életbe lép a fideszes gyógyszertörvény, amely az államnak vagy a fideszes haveroknak játszhatja át a patikákat. Ha minden Orbán tervei szerint megy tovább, akkor számtalan patikatulajdonos keresztúthoz ér: bezárja a gyógyszertárát, vagy áron alul adja tovább - írja közleményében Tukacs István, az MSZP parlamenti képviselője.