Felemás "rezsicsökkentés" a patikákban

Ha csak néhány százalékkal is, de évről évre többet hagy ott a patikában a lakosság, eközben a költségvetés az utóbbi öt évben 30 milliárdot spórolt a gyógyszer-támogatás folyamatos alakítgatásával. S bár az egészségügyi kormányzat szerint a betegek ezalatt 10 milliárdot takarítottak meg, a KSH és a piacelemző cégek adatai ezt nem igazolják: az ő számaikban évről-évre többet fizetnek az emberek orvosságokért.