Csaknem egymilliárdot költött a kormány azért, hogy jobb véleménnyel legyen róla Washington

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 11 millió forint fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a Raiffeisen Bankot a személyi kölcsöneinek reklámozása során feltárt jogsértések miatt. A hitelintézet ugyanis többször nem a jogszabályban előírt kölcsönösszeggel számítva tüntette fel a hitel lényeges feltételeit bemutató reprezentatív példát, és nem feltűnően jelenítette meg a hitelköltségeket összegző THM értékét – közölte az MNB . Mint írják, a vizsgálat feltárta, hogy a bank a különböző hirdetéstípusoknál a törvényi előírás ellenére hangsúlyosabban (kiemelkedő betűmérettel és többszínű feltűnő mintás grafikával) tüntette fel a hitelkamat mértékét, mint az összes hitelköltséget bemutató (és így értelemszerűen magasabb értékű) THM-et. Az MNB azt is megállapította, hogy a Raiffeisen Bank a hitelkamat mértékét is tartalmazó reklámjaiban a jogszabályban előírtnál alacsonyabb (1 millió forintos) hitelösszegen alapuló számítás feltüntetésével szerepeltette a hitel költségeit, a visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészleteket is bemutató reprezentatív példát. A vonatkozó jogszabály szerint ugyanakkor – 1 millió forint felett is igényelhető hitelnél – a reprezentatív példát 3 millió forint hitelösszegű és 5 év futamidejű egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni. A jogsértések miatt a Raiffeisen Bankkal szemben 11 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, és kötelezték az intézményt a vonatkozó előírások jövőbeni betartására. A bírság összegének megállapítása során a jegybank többek között figyelembe vette, hogy a jogsértő gyakorlatok – tekintettel a vizsgált hiteltermék népszerűsítését célzó kommunikációs eszközökre – a fogyasztók széles körét érinthették. Az MNB a közleményben hangsúlyozza: a THM nem tartalmazza a hitel kamatának jövőbeni változásából eredő kockázatot, vagyis nem szemlélteti az esetleges kamatemelkedést és az ezzel járó törlesztőrészlet növekedést sem. Ezért – a lakáshitelekhez hasonlóan – a személyi kölcsönök esetében is célszerű a kockázatosabb változó kamatozású termékek helyett a hosszabb kamatperiódusú, fix kamatozású hiteleket választani.