Gulyás szerint érdemes mérlegelni, megérett-e már a helyzet a Békemenetre

A szakszervezet azt javasolja a vasutasoknak, hogy mondják fel a munkaszerződésüket.

Arra buzdítja a dolgozókat a szakszervezet, hogy mondják fel azt a munkaszerződésüket a vasútnál, amely még 2016-ban rendes munkaidővé tette a túlmunkájukat – vette észre a napi.hu . „” – így kezdődik az a videó, amelyben a VDSzSz Szolidaritás arra biztatja tagjait, hogy mondják fel az erre megoldásul született munkamegállapodást. A portál azt írja, a munkaidő-növelés lényege az volt, hogy az addig 8 órában dolgozó munkavállalóknak felkínálta, hogy 8,4 órában foglalkoztatná őket napi bontásban, amihez emelt bért kínált. A 24 perccel hosszabb időkeretet főként a jegyvizsgálói munkakörben alkalmazták, ehhez egyedi bértáblát vezettek be. A bevezetéskor a dolgozók 60 százaléka írta alá ezt a szerződést, amelyet a legtöbb szakszervezet el is fogadott. A VDSZSZ Szolidaritás szerint a gond csak az, hogy a rabszolgatörvényt a MÁV-Start így már 2016-ban megvalósíthatta. Az érdekvédelem most azt javasolja, hogy mindenki mondja fel a 8,4-es megállapodást, de persze csak akkor, ha elégedetlen az állapotokkal.