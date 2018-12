Kormányfő a kolostorban

Január elsején kéretik ünnepelni! Ugyan, dehogy az új évet. (Az ideit is megünnepeltük, aztán mi lett belőle.) Hanem a demokráciát. A házelnök megmondta: „A demokrácia ünnepe lesz, ha a kormány a Várba költözik.” Erre eddig nem gondoltam, pedig L. Simon már évekkel ezelőtt felvilágosított: ez „sokba fog kerülni, de mindannyiunk örömét fogja szolgálni”. Innen már érthető, miért titkosították a beruházás pénzügyi adatát. Már az első Orbán-kormány idején is – nagyon helyesen - ünneprontónak tekintették azokat, akik a tűzijáték árát firtatták.

Szóval ez az egész költözés a Várba, a Karmelita kolostorba voltaképpen a mi örömünket szolgálja. Aki még nem örül eléggé, annak Kövér elmagyarázta, hogy végre földrajzilag is szétválik a végrehajtó és a törvényhozó hatalom, roppant snassz volt eddig a társbérletük a Parlamentben, kész blama. De most aztán épp olyan demokratikus lesz minden, mint Horthy Miklós kormányzó idején, aki szintén az Országgyűléstől távol, a Várban táborozott. Lehet, hogy a telefonösszeköttetést is meg kell majd szüntetni a két épület között, bár ez a mobilok korában elég macerás. Mert mi van akkor, ha a miniszterelnök netán telefonon próbál dirigáltatni a képviselőknek?

Ilyesmi persze eszébe sem jut, a Fidesz alapszabályába is csak tévedésből került be, hogy a pártelnök, aki történetesen kormányfő is, jelöl minden politikai funkcióra, a parlamentiekre is. Ha a Lánchidat is lebontják, pláne megszűnik ez a csúnya átjárás a két hatalmi ág között, és rögtön szertefoszlik az a tévhit, hogy nálunk minden döntés egyetlen személy kezében van. Ugyan.

Erre az egészre már csak a miniszterelnök puritán elvei miatt is szükség van. A Parlament túl csicsás, ott az a sok aranyozás meg minden, bezzeg majd a Várban! Az Origó megírta: „Orbán Viktor puritán körülmények között folytatja munkáját az új évben, egy egykori kolostorban”. Lázár János még hatalma teljében leszögezte: „kolostorhoz illően egyszerű, szerény, puritán építészeti kialakítású irodák” lesznek. Azért szerintem ezt egy kicsit túlzásba vitték. Elég rossz asszociációkat kelt, hogy az irodákat a kolostor celláiból alakították ki. Orbánét két cellából. Az itt dolgozók kedélyére kifejezetten nyomasztóan hat majd a cellában ülés gondolata. Ez egészen a depresszióig fokozódhat, ha megtudják, hogy pl. a libanoni karmeliták csak rácsokon át érintkezhettek a külvilággal.

Ennek mégsem tehetjük ki az ország vezetőit. Jobb ötletem van: költözzön a miniszterelnök irodája inkább ide, a mi házunkba. Ez is megvan vagy száz éves. A fölöttem lévő lakást úgyis rendszeresen kiadják. Beprotezsálhatom, persze csak ha megígéri, hogy tőle nem fogok beázni. Eddig már kétszer megtörtént, még jó, hogy fizette a biztosító. Tudom, beleélte már magát a Várba, készült is fotó, ahogy a vadiúj, szép nagy erkélyről néz le a városra, zsebrevágott kézzel és olyan Edward királyos arckifejezéssel („Hadd látom, úgymond, mennyit ér a velszi tartomány”). Erkély éppenséggel nálunk is van, ha a felettem lévő lakásé nem elég, szívesen kipakolom az enyémről is az üres cserepeket, csak vigyázzon, hogy ne zárja ki magát, mert kívülről nem nyílik az erkélyajtó. Puritánságban meg éppen nincs hiány: a lépcsőházat már rég fel kellett volna újítani. Azért a TEK-esek így is jól elférnek majd a lépcsőfordulókban vagy lent a levélszekrényeknél. Az unokáim imádják majd nézni, ahogy feltűnés nélkül a gallérjukba beszélnek: „Bagoly mondja Verébnek. Veréb, Veréb, jelentkezz. Nagyfejű 8.30-kor érkezik.”

Nem lesz gond a kormányülések helyszínével sem. A kolostorban ez az egykori ebédlő, a refektórium lett volna - hát konyha vagy étkező nálunk is minden lakásban van, az enyémben pláne kihúzható az asztal. Ahogy a Várban, nálunk is van belső udvar, igaz, nem szökőkút van benne, hanem a kukák. Ennek az az előnye, hogy nem gond elzárni a látogatóktól, ahogy ott tervezték. A kutya sem akar benne sétálgatni, épp csak a szemetet visszük le.

Bevallom, azért két dolog némi fejtörést okozott, de kis kreativitással azok is megoldhatók. A Várban folytatni akarják a Horthy idején működő Spanyol Lovasiskola hagyományát, ezért 16 ló számára föld alatti istállót építenek. Ez nálunk nem olyan egyszerű, a föld alatti istállóépítésnek nem örülnének a lakók, elég, hogy az utca is folyton fel van túrva. De ha mindenki kipakolja a pincerészéből a lomokat, talán ott is elférnek a lovak. Szép lesz, amikor tollbokrétával a fejükön ügetnek körbe a kukák körül.

Na és itt van még a biztonsági páncélkamra kérdése. A miniszterelnök dolgozószobájából a Várban nyílik egy ilyen kétszer két méteres helyiség, támadások esetére. A méretről jutott eszembe: hát nem épp ekkora nálunk a lichthóf! Ha vész közeleg, abba nyugodtan elbújhat a miniszterelnök úr. Történetesen a mi fürdőszobánkból lehet oda bejutni, de az ajtaján lógnak két szögön a pongyoláim, kizárt, hogy azok mögött keresse valaki.

Jobb, mint a páncél, és garantáltan puritán. Plusz a törvényhozó hatalomtól is szeparálva van. Tessék tehát ezt a költözést újragondolni!