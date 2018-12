Az MTA elnöke akkor marad, ha van értelme

A kormánypárt támogatói szerint nem reped meg Orbán hatalma, a többi párt szavazói szerint nagyon is.

a Fidesz-szavazók 59 százaléka, az ellenzéki pártok szimpatizánsainak viszont csak 26 százaléka gondolta így. Mi volt az év legfontosabb politikai eseménye, erre kereste kutatásában a választ az Idea Intézet. Abban nincs semmi meglepő, hogy pártállástól függetlenül mindenki az országgyűlési választásokat tartotta 2018 elsőszámú politikai eseményének, írja a 24.hu . Az már más kérdés, hogy melyik tábor milyen arányban ítélte oda az aranyérmet:

És ez az ellenzéki arány nem olyan sokkal előzi a második helyezett támogatottságát. Ugyanis a demokratikus oldal szavazói között a Sargentini-jelentés (19 százalékos eredménnyel) az év második legfontosabb politikai eseménye. (A kormánypárti szimpatizánsok között ez a vélekedés mindössze 3 százalék.) A nem kormánypárti szavazók hasonló arányban – 18 százalékban – ítélték a legfontosabb történésnek Hadházy Ákos aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásról, 14 százalékuk pedig a rabszolgatörvény megszavazását tartja 2018 fő politikai eseményének – derül ki az IDEA Intézet kutatásából. A második legfontosabb minden negyedik Fidesz-szavazó szerint a családok védelméről szóló nemzeti konzultáció volt. Az év nagy botrányai közül a CEU Bécsbe költözését, illetve a Gruevszki-ügyet is kevesen említették a két fő esemény között még az ellenzéki szavazók közül is. A válaszadókat arról is kérdezték, számítanak-e arra, hogy csökkenni fog a Fidesz támogatottsága jövőre a májusi európai parlamenti és az őszi önkormányzati választás eredményeképpen. A fideszesek 87 százaléka szerint stabil a rendszer, míg az ellenzékiek pont ilyen arányban gondolják, hogy érdemben gyengül a hatalom.