A kevesebbnél is kevesebb, a kormány mégis befagyasztja a nyugdíjminimumot

Reneszánszát éli mindjárt a távhő-fűtés.

Alig startolt a fűtési szezon, máris egészségtelen lett Budapest és több vidéki város levegője - amit nem a közlekedés, hanem a fűtés roncsol, írja a hvg.hu . Nem véletlen, hogy a szocializmus maradványa a távhő, a NER szívének is egyre kedvesebb. A kormányfőt focimeccsről focimeccsre reptető Garancsi István projektje, a Kopaszi-gátnál kialakuló komplett városnegyed s a Duna túlpartján, a Vágóhíd utca mögött épülő trendi lakópark is teljes egészében távfűtéses lesz. Ugyanebben a manapság trendinek mondott hőforrásban gondolkodik az MNB-s Pallas Athéné alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt., amely a Váci útra tervez grandiózus lakó- és irodakomplexumot. A Főtáv Zrt. összesen 5 milliárd forintos beruházását indított (részben uniós támogatásból), hogy a többi fűtési módnál környezetkímélőbb és a jelek szerint árában is versenyképes technológiával javuljon a belváros levegőminősége. A Kéménymentes Belváros program részeként jövő tavaszra átvezetik a távhőt Budáról Pestre, s a tervek szerint 2022-re egységes hálózattá épül majd ki a budapesti hőgyűrű. Elsőként a Városháza csatlakozhat a hálózathoz, de a Városliget meglévő és leendő intézményei, valamint a Készenléti Rendőrség, az MTK-stadion, az új Telekom-székház, több egyetem, a MOM Park és a Bálna is a leendő fogyasztók között szerepel. A Főtáv ugyanis a Kéménymentes Belváros program részeként a meglévő vezetékhálózatát is bővíti. Ennek során pedig, akárcsak korábban Bécsben, Budapesten is összekötik egymással a külvárosi szigetszerű hőkörzeteket. Ezzel a belső pesti kerületekben is bevezethetővé válik a környezetbarát távfűtés, és nem mellesleg a szolgáltatás minősége is javul majd.