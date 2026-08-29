Magyarországon milliókat kell keresni ahhoz, hogy luxusnyugdíjhoz juthassunk.
És az árvaelleátás sem emelkedhet jövőre.
A kormány szerint a nyugdíjminimum nagyon kevés embert érint, mert a havi 28 500 forintos juttatásban részesülő ellátottak aránya tizedszázalékban mérhető. De ha ez így van, a kabinet miért nem emeli fel ezt a nevetségesen alacsony összeget? – teszi fel a kérdést a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozata.
Sokkolónak tartja a nyugdíjasok életkörülményeire vonatkozó adatokat az LMP, amely igazságos nyugdíjemelést és 50 ezer forintos nyugdíjminimumot javasol - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese az idősek világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatóján Budapesten vasárnap.
Az LMP szerint 50 ezer forintra kell emelni a kilencedik éve befagyasztott nyugdíjminimum 28 500 forintos összegét, és ha a kormány komolyan gondolja, hogy megbecsüli a nyugdíjasokat, akkor az ellenzéki párt megszavazza az erről szóló javaslatot.
Tíz paragrafusból álló törvényjavaslatot nyújtottak be a katasztrofális szociális helyzet javítására a szocialisták. Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának MSZP-s alelnöke lapunknak arról beszélt, hogy a Fidesz március elseje óta emberek százezreit hozta méltatlan helyzetbe, ám szerinte a kormánypárt meg fogja fontolni a javaslataikat, mert már érzik, milyen súlyos szociális válságot idéztek elő. A Fidesz reakciójából nem így tűnik.