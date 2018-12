Az ellenzék törvénytelenkedik és bizony erőszakoskodik is - ez Harrach Péter karácsonyi felismerése

z ellenzék a parlamenti obstrukció alkalmával túllépte a törvényesség és józan politikai magatartás határát. (Arról nem beszél, hogy meg , hogy a Tisztelt Ház szavazzon az MSZP módosító javaslatairól.) A parlamenti akciót a KDNP-s politikus szerint az ellenzéki képviselők csak fokozták a tévészékházban elkövetett erőszakoskodásukkal. (És arról is hallgatott Harrach, hogy az MTVA székházában leginkább az ellenzéki honatyákat vegzálták - például a biztonsági örök Hadházy Ákost és Szél Bernadettet ki is dobták.) Nehéz időkre számít Harrach Péter, a Magyar Hírlapnak interjút adó KDNP-s frakcióvezetőt az ellenzék viselkedése aggasztja leginkább. Nem tud vele mit kezdeni, hogy a saját értelmezésében a a fideszes többség a házszabály megerőszakolásával akadályozta meg

Az utcán pedig - rémült látványosan a kormánypárti politikus - az általuk feltüzelt aktivisták garázdálkodtak. "Hogy miért? Olyanok, mint a bukdácsoló diák, aki az iskolán kívül, a haverok között próbál kitűnni. Ha nincs politikai teljesítmény, legyen erőszak. Valahogy láthatóvá kell válni. Ezt abbahagyni sem lesz könnyű. A mi támaszunk viszont az a józan többség, amelyik megdöbbenéssel és felháborodással figyeli a jelenséget", értelmezte a világot saját szája íze szerint Harrach.

Mindenesetre a bűnbak-képzésen kívül sok politikai innováció nem jelenik meg az interjúban. Amikor a lap arról faggatja Harrach Pétert, mit tesz pártja jövőre az országért, akkor arról beszél, hogy: "a KDNP az elmúlt időszakban is képviselte sajátos szempontjait a fontosabb kérdésekben, így a nemzetpolitikát, a bevándorlást, az üldözött keresztények védelmét és a családokat érintő kérdésekben. A korábbi devizahitelesek, illetve a végrehajtási problémákkal küzdők tekintetében látunk még megoldandó problémákat, de a fogyasztóvédelem területén is van még tennivalónk". (És arról szintén nem ejtett szót, hogy a KDNP-s vívmányok közül sok bebukott: becsődölt a családi csődvédelem, illetve a vasárnapi boltzár ötlete is hamvába holt.)