Tizenöt embernek lehet köze a két skandináv lány halálához - mindnyájukat terrorizmussal vádolják

Amikor a férfi nem volt hajlandó bevenni a gyógyszerit, alaposan megfenyítették.

Ifeanyi Ugokwe, a 25 éves nigériai férfi 2017-ben öngyilkosságot kísérelt meg: hetekig éhezett, munkanélküli volt, és amikor be akart menni egy építkezési területre, hogy adjanak neki valamilyen munkát, a biztonsági őr a földre lökte, írja az index.hu . A férfi megszégyenülve beleugrott egy közeli lagúnába. Néhány halásza azonban kimentette, és átadták a rendőrségnek, mert a nigériai büntetőtörvénykönyv szerint bűncselekménynek számít, ha valaki a saját életét akarja elvenni, és akár egy év börtönnel is sújtható. És a férfi máris egy cellában találta magát. Pár hónappal később, a bíróságon csak akkor ejtették az ügyét, miután az ügyvédjével együtt találtak valakit, aki a kiengedése után hajlandó jótállni érte és felelősséggel felügyelni rá. Egy nigériai egészségügyi szakértő szerint a törvény "embertelen", és "valószínűleg a legrosszabb opció, amit a túlélőkkel szemben lehet tenni. Bedobni őket a börtönökbe, ahol aztán csak arra gondolnak, miért nem volt sikeres az öngyilkossági kísérlet". Ugokwe is azt mondja, a börtönben ő is újra fontolgatni kezdte, hogy megöli magát, a hely körülményei miatt, és mert gyógyszereket kellett szedniük. Amikor először nem akarta bevenni őket, veréssel kényszerítették rá, de a tablettákból csak állandóan aludni és enni akart. A börtön viszont tagadta a férfi állításait.