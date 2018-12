Csak a futball

Újabb 10 milliárd (egész pontosan 9,97 milliárd) forint támogatást adott év végén a környező országok futballakadémiáinak a magyar kormány. Mészáros Lőrinc eszéki akadémiája például 1 milliárd forintot kapott a korábbi 2 milliárd után, a vajdasági Topolya SC pedig 1,4 milliárdhoz jutott hozzá - itt összesen már 5,9 milliárddal segített a kormány, amely az elmúlt években összesen 30 milliárd forintot osztott (szórt) szét a határon túli akadémiák között.

Ebből a 30 milliárdból meg lehetett volna oldani a magyar egészségügy égető gondjait, hogy például a János kórházban (friss és saját tapasztalat) ne ürülékszagú szobákban töltsék utolsó napjaikat a haldokló betegek. Megoldható lenne, hogy a nővérek, ápolók megfelelőbb fizetést kapjanak, és ne kényszerüljenek a kórházak arra, hogy képesítés nélküli munkatársakat is fölvegyenek a betegek mellé.

A 30 milliárd forintból kezelni lehetett volna a devizahitelesek gondjait is. Orbán Viktor miniszterelnök a horvát labdarúgó-válogatott világbajnoki ezüstérme után azt mondta, hogy ez a mi sikerünk is. Mással is példálózhatna. Négy nappal a vb-döntő után döntött úgy jogerősen a horvát legfelsőbb bíróság, hogy 120 ezer frankhiteles visszakapja a hitelei után túlfizetett kamatok és a devizaárfolyam közötti különbséget, mert a bankok a megállapodás előtt nem tájékoztatták megfelelően az ügyfeleiket a kockázatokról. Horvátországban nincs családok éve, ott a tettek beszélnek - van például független bíróság.

Nálunk idén volt a családok éve, a kormány elköltött 700 millió forintot a kampány népszerűsítésére. Közben pedig az utcára került háromezer család, amely nem tudta tovább fizetni a devizahitelét.

Óriási szerencse és boldogság, szemünk könnyel telik meg az örömtől, hogy Mészáros Lőrinc eszéki akadémiájának nincsenek anyagi gondjai.